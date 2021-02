Prinsessa Latifaa auttanut suomalais­nainen pelkää, että prinsessalle on tapahtunut jotain pahaa – ”Pelkään, että hän on jäänyt kiinni puhelimen kanssa”

Tiina Jauhiainen viestitteli kidnapatun prinsessa kanssa ja auttoi salakuljettamaan tälle puhelimen.

Kolmisen vuotta sitten suomalainen Tiina Jauhiainen aloitti kansainvälisiin uutisotsikoihin päätyneen pakomatkansa Dubain prinsessa Latifa al-Maktoumin kanssa. Prinsessa pakeni alistavaa perhettään, joka oli vienyt häneltä yksilönvapaudet. Jauhiainen, prinsessan ystävä ja henkilökohtainen valmentaja, avusti häntä pakomatkassa.

Pakomatka päättyi, kun Intian erikoisjoukot ottivat kiinni niin Jauhiaisen kuin prinsessan näiden pakoveneestä ja veivät nämä Dubaihin.

Jauhiainen vapautettiin myöhemmin, mutta Latifan kohtalosta ei viime viikkoon saakka ollut juurikaan vahvistettuja tietoja.

Viime viikolla BBC julkaisi videoita, joilla Latifa kertoi olevansa isänsä panttivankina ja pelkäävänsä henkensä puolesta. Hän kertoi olevansa talossa, jossa ikkunat on tilkitty umpeen ja ovet lukittu.

– Poliisi on uhannut, että olen vankilassa koko elämäni enkä näe enää koskaan aurinkoa, Latifa kertoi videolla.

Latifa nauhoitti salaa videoviestejä

Viime vuodet Jauhiainen on työskennellyt Latifan vapautusta ajavan Free Latifa -kampanjan edustajana.

Hän kertoo STT:lle, ettei kuullut Latifasta kuukausiin pakoyrityksen jälkeen. Keväällä 2019 hän sai kuitenkin yllättäen viestin henkilöltä, joka halusi toimittaa hänelle viestejä prinsessalta.

– Hän antoi minulle turvakysymyksiä joiden avuilla hän pystyi varmistamaan henkilöllisyyteni.

– Kun asia varmistui, en voinut uskoa, että se oli totta. Se oli tunteiden vuoristorataa, hän sanoo.

Prinsessa Latifa.­

Viestien lähettely prinsessan kanssa alkoi viestinvälittäjän avustuksella. Viestinvälittäjän avulla Jauhiainen sai myös salakuljetettua puhelimen Latifalle. Puhelimella Latifa nauhoitti myös BBC:n julkaisemat videoviestit.

– Pyysimme häntä nauhoittamaan videot todistusaineistoksi. Latifa nauhoitti niitä yöllä wc:ssä salaa vartijoilta.

Jauhiaisen mukaan Latifa on kertonut joutuneensa psykologisen kidutuksen kohteeksi. Prinsessalle on Jauhiaisen mukaan tuotu partakoneenteriä, joilla on ilmeisesti yritetty painostaa tätä vahingoittamaan itseään.

Nyt viestit ovat loppuneet, eikä Jauhiainen ei ole kuullut Latifasta mitään kuukausiin.

– Pelkään, että hän on jäänyt kiinni puhelimen kanssa. Tästä voi tulla vielä pahemmat seuraukset.

Viime viikolla Dubain hallitsijaperhe julkaisi lausunnon, jonka mukaan Latifasta "pidetään huolta" hänen perheensä parissa.

Jauhiaista kuitenkin huolestuttaa Latifan vointi muun muassa siksi, ettei kuningasperhe ole julkaissut tästä mitään kuvia.

Upporikasta hallitsijaa ei uskalleta kritisoida

Dubain hallitsija Mohammed bin Rashid al-Maktoum on upporikas mies, jolla on kuvattu olevan läheiset suhteet muun muassa Englannin kuningatar Elisabethiin.

– Sheikki Mohammed on niin vaikutusvaltainen, että näistä tapahtumista on ollut todella vaikea saada kannanottoja, Jauhiainen sanoo.

Nyt soraääniä on alkanut kuulua. Muun muassa YK on vaatinut selvitystä Latifan tilanteesta.

– Näyttää siltä, että kampanjointi on viemässä viimein jonnekin. Brittimediassa on kerrottu, ettei kuningataräiti enää suostu olemaan samoissa kuvissa Mohammedin kanssa.

Jauhiainen toivoo, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tai joku muu vaikutusvaltainen taho lähtisi ajamaan Latifan vapauttamista.

– Tarvitsemme Bidenin tai kuningattaren kaltaisen hahmon, että saamme tuloksia.