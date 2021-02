Kiinan presidentti hehkuttaa ”ihmettä” köyhyyden poistamisessa

Xi Jinpingin mukaan mikään muu maa ei ole kyennyt vastaavaan suoritukseen näin lyhyessä ajassa. Viralliset luvut eivät välttämättä kerro koko totuutta.

Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan Kiina on toteuttanut "inhimillisen ihmeen" äärimmäisen köyhyyden poistamisessa. Xin mukaan mikään muu maa ei ole kyennyt nostamaan miljoonia ihmisiä ylös köyhyydestä niin lyhyessä ajassa.

Xi jakoi torstaina Pekingissä mitaleja köyhyyden poistamisessa mukana olleille maaseutualueiden viranomaisille ja lupasi samalla Kiinan jakavan toimintamalliaan muihin kehittyviin maihin maailmalla. Kiinan totesi jo viime vuonna saavuttaneensa tavoitteen, jonka mukaan äärimmäinen köyhyys oli määrä poistaa maasta viimeistään vuonna 2020.

Ennen määräajan täyttymistä Kiinan hallinto oli panostanut miljardeja juaneita teiden ja rakennusten kaltaisiin infrastruktuurihankkeisiin sekä tarjonnut verohelpotuksia ja tukia köyhille maaseutualueille.

Virallisen luonnehdinnan mukaan Kiinasta pitäisi tulla "kohtuullisen vauras yhteiskunta" tänä vuonna, jolloin maata hallitsevan kommunistisen puolueen perustamisesta tulee kuluneeksi sata vuotta.

Rima liian alhaalla?

Maailmanpankin mukaan Kiinassa noin 800 miljoonaa ihmistä on päässyt eroon äärimmäisestä köyhyydestä sen jälkeen kun kommunistinen valtio aloitti talousuudistukset 1970-luvun lopulla. Vuosien 1990–2018 välillä äärimmäisessä köyhyydessä elävien kiinalaisten osuus putosi 66 prosentista alle puoleen prosenttiin, mikä on 60 prosenttia koko maailmassa tapahtuneesta köyhyyden supistumisesta.

Kiinan esittämiä lukuja on myös osin kyseenalaistettu. Esimerkiksi Kiinan asettamaa köyhyysrajaa 2,3 dollarin (1,9 euron) päiväkohtaisesta tulosta pidetään liian alhaisena. Maailmanpankin maajohtajan Martin Raiserin mukaan Kiinan kaltaisen keskitulotason maan tapauksessa rima olisi reilumpaa asettaa 5,5 dollarin tienoille, minkä alle jää päivittäisissä tuloissa vielä yli 10 prosenttia kiinalaisista.

Syytöksiä on esitetty myös korruptiosta sekä virallisten tilastojen peukaloimisesta siten, että politiikan ylätasolla asetetut tavoitteet saavutettaisiin ajoissa. Paikallisvirkailijat ovat kulkeneet ovelta ovelle määrittelemässä, kuka on köyhä ja kuka ei. Automaattisen listalta putoamiseen on saattanut johtaa esimerkiksi auton tai maatalouskoneen omistaminen.