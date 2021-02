Pfizerin koronarokote osoittautui yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa teholtaan 94-prosenttiseksi

Vertaisarvioitu tutkimus osoittaa myös joukkorokotus­kampanjoiden tehoavan.

Pfizerin ja Biontechin rokote on osoittautunut tuoreessa, yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa 94-prosenttisen tehokkaaksi.­

Israelissa tehty ja lääketieteen lehti New England Journal of Medicinessa keskiviikkona julkaistu tutkimus on ensimmäinen vertaisarvioitu käytännön tutkimus, joka osoittaa joukkorokotus­kampanjoiden voiman pandemiaa vastaan.

Tutkimus osoittaa lisäksi, että rokotteella on todennäköisesti myös vahva suojaava hyöty tartuntoja vastaan, mikä on puolestaan tärkeää viruksen leviämisen estämisessä. Texasilaisen A&M -yliopiston virologi Ben Neumanin mukaan tutkimus antaa viitteitä siitä, että keinot koronaviruksen pysäyttämiseksi ovat käsillä.