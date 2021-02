Tuleva isä halusi paljastaa syntymättömän lapsensa sukupuolen erikoisella tavalla – seuraukset olivat murheelliset

Mies kuoli, kun hänen rakentamansa laite räjähti.

Yhdysvalloissa, New Yorkin osavaltiossa mies kuoli rakentaessaan laitetta, jonka avulla hän olisi paljastanut syntymättömän lapsensa sukupuolen, BBC uutisoi.

Poliisin mukaan kuollut oli 26-vuotias Christopher Pekny. Hänen veljensä Michael Pekny, 27, loukkaantui.

Poliisi ei ole kertonut, minkälaisesta laitteesta oli kyse. New York Timesin haastatteleman poliisin mukaan laitteessa oli jonkinlainen putki, mutta varmuutta ei ole vielä siitä, mitä räjähtävää ainetta laitteessa käytettiin.

Sukupuolen paljastamisjuhlat eli niin sanotut gender reveal -juhlat ovat olleet viime vuosina suosittuja Yhdysvalloissa. Ne ovat kuitenkin nousseet uutisotsikoihin lähinnä niissä tapahtuneiden havereiden sijaan.

Michiganissa mies kuoli aiemmin helmikuussa, kun häneen osui sirpaleita ”pienestä tykin kaltaisesta laitteesta”, jolla ammuttiin juhlien aikana, poliisi sanoi.

Kaliforniassa syyskuussa 2020 ja Arizonassa huhtikuussa 2017 gender reveal -juhlat aiheuttivat maastopalot.

Kalifornian palo poltti yli 7 689 hehtaaria maastoa, tuhosi useita rakennuksia ja pakotti sadat pakenemaan kodeistaan.

Sukupuolen paljastusjuhlat ovat herättäneet kritiikkiä myös sen takia, että ne nimensä mukaisesti keskittyvät vain lapsen sukupuoleen. Yhdysvalloissa trendin takana ollut bloggaaja Jenna Karvunidis kertoi vuonna 2019 suhtautuvansa sukupuolen paljastusjuhliin ristiriitaisesti.

– Mitä väliä sillä on, mitä sukupuolta vauva on? Minä välitin, koska emme eläneet vuodessa 2019 emmekä tienneet sitä, mitä me nyt tiedämme, Karvunidis kirjoitti tuolloin Facebookissa.

– Se, että sukupuoleen keskitytään niin paljon (lapsen) syntymässä, jättää niin paljon huomiotta heidän potentiaalinsa ja lahjakkuutensa, joilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä heidän jalkojen välissä on.