Euroopan unionin korkein rakennus kohoaa Varsovaan – katso kuvat 310-metrisestä Varso Towerista

Varso Towerin on määrä valmistua ensi vuoden alussa.

Puolan Varsovaan on kohonnut Euroopan unionin korkein rakennus, sen rakennuttaja kertoo Reutersille. Varso Towerin katolla kohoavan 80-metrisen tornin ansiosta pilvenpiirtäjä on 310 metriä.

Rakennuksen on määrä valmistua ensi vuoden alussa. Silloin siellä on tarkoituksena olla näköalaterassi ja kaksi lasihissiä, jotka kuljettavat vieraita 8 m/s -nopeudella. Lisäksi rakennukseen on määrä tulla ravintola- ja baaritiloja, ja toimistotiloja vuokrattavaksi.

Varso Tower sijaitsee Varsovan keskustassa.­

Koronaviruspandemia on kuitenkin hidastanut rakennustöitä ja tilojen vuokraamista.

Lisäksi pandemian takia esimerkiksi toimistotiloissa on lisätty ilmanvaihtoa ja lisätty ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia, vastaanottotiloihin on pystytetty suojalaseja ja yleisiin tiloihin on lisätty kontaktittomia ratkaisuja kuten liiketunnistimella toimivia valoja ja ovia ja lisätty siivouksia.

Varso Toweria rakennettaan vielä.­

Aiemmin Euroopan unionin korkein rakennus oli vuonna 1997 valmistunut Commerzbank Tower Frankfurtissa, Saksassa. Rakennuksen korkeus on antenni mukaan laskettuna 300 metriä ja ilman antennia 259 metriä.