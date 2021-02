Kremliä tukeva media levittää väitteitä, joiden mukaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vaimo kävi Saksassa sekä saamassa ohjeita että antamassa ohjeita uusiin Venäjän vastaisiin toimiin.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin Julia-vaimo palasi yllättäen takaisin Moskovaan maanantaina Saksasta, jonne hän oli lentänyt vajaat pari viikkoa aiemmin.

Vastassa kentällä oli joukko Kremlin-mielisiä toimittajia, jotka yrittivät saada Navalnajalta vastauksia muun muassa kysymyksiin, miksi tämä lensi Saksaan, keitä hän siellä tapasi ja miksi hän palasi nyt jälleen takaisin Moskovaan.

Navalnaja ei vastannut kysymyksiin vaan käveli seurassaan olleiden henkilöiden kanssa lentoaseman parkkihallissa olleeseen autoon. Videon Navalnajan paluusta julkaisi ensimmäisenä Telegram-kanava 112.

YouTubeen tehdyissä uutisvideoissa Navalnajan maanantaista paluuta Venäjälle kuvailtiin muun muassa ”salaiseksi”.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova oli myös ensimmäisten joukossa vihjailemassa, että Navalnajan paluuseen liittyy jotain hämärää.

Zaharovan mukaan oli erikoista, että Navalnaja palasi nyt Saksasta ilman länsimaiden median huomiota, kun tammikuussa pariskunnan paluuta Moskovaan seurasi suuri länsimedian joukko.

– Syntyy vaikutelma, että länsimaiset tiedotusvälineet ja meidän liberaali mediamme ovat saaneet käskyn ”olla näkemättä” Julia Navalnajan Saksan-matkaa, Zaharova kirjoitti Facebook-tilillään.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova vihjailee Julia Navalnajan palanneen Moskovaan suoritettuaan Saksassa ”erityistehtävän”.­

Zaharovan mukaan esimerkiksi Deutsche Welle, CNN ja Dozhd-kanava eivät huomanneet sen paremmin Navalnajan menoa Saksaan kuin hänen paluutaankaan maanantaina.

– Nyt on aivan tyyntä ja hiljaista, aivan kuin hän palaisi erityistehtävästä, hiipien ja huomaamatta, valonheittimet tilapäisesti sammutettuna, Zaharova maalaili postauksessaan.

Aleksei Navanyin vankeustuomio sinetöitiin lauantaina moskovalaisessa valitustuomioistuimessa. Hän joutuu istumaan noin 2,5 vuotta vanhan petostuomionsa nojalla.­

Zaharovan kommentit ovat jatkoa Kremlin-mielisen median aloittamalle kampanjalle, jossa Navalnajan väitettiin jo alkujaankin lentäneen Saksaan saamaan ohjeita läntisiltä tiedustelupalveluilta.

– Lensikö hän saamaan uusia ohjeita? kyseli esimerkiksi Tsargrad-sivusto.

Venäjällä on kiinnitetty huomiota myös siihen, että Navalnaja palasi Moskovaan samana päivänä kun Euroopan unionin ulkoministerit pääsivät periaatteelliseen sopuun uusien Venäjä-pakotteiden asettamisesta Navalnyin vangitsemisen vuoksi.

On vihjailtu, että Navalnaja saattoi käydä antamassa omia ohjeitaan Euroopan unionille siitä, millaisia pakotteita Venäjää vastaan pitäisi säätää.

Venäjän armeijan televisiokanava Zvezda muun muassa kirjoitti, että Navalnyin lähipiiri haluaa käyttää EU:n pakotteita omien tavoitteidensa ajamiseen ja kostoon Venäjän hallintoa vastaan. Kun Navalnaja matkusti Saksaan 10. helmikuuta, hänen kuvailtiin poistuneen Frankfurtin kentältä eri kautta kuin tavallisten matkustajien, mikä oli Zvezdan mukaan todiste siitä, että häntä kohdeltiin Saksassa ”kuin korkea-arvoista valtiovierasta”.

Navalnyitä itseään on puolestaan kutsuttu Venäjän mediassa hänen paluunsa jälkeen myös koodinimellä ”Saksan meille lähettämä henkilö”. Tällä viitataan siihen, että Navalnyin paluu Venäjälle olisi osa länsimaiden tarkkaan koordinoimaa Venäjän nykyhallinnon horjuttamisyritystä.

Julia Navalnajaa vastaan ei ole Venäjällä käynnistetty mitään rikosprosessia, mutta vihjailut hänen osallistumisestaan Venäjän vastaisten pakotteiden suunnitteluun saattavat viitata siihen, että häntäkin vastaan voidaan viritellä oikeusjuttua.

Venäjän duumassa on parhaillaan harkittavana uusi lakimuutos, jossa säädettäisiin rangaistavaksi ”kehotukset Venäjän vastaisten pakotteiden säätämiseksi”, kertoo uutistoimisto Interfax.

Navalnyin korruptionvastainen säätiö (FBK) on kehottanut muun muassa Yhdysvaltain uutta presidenttiä Joe Bideniä ottamaan käyttöön tarkemmin kohdennettuja pakotteita Venäjää vastaan. Listasta kertoi Navalnyin avustaja Vladimir Ashurkov Facebook-tilillään.

Navalnyin säätiö on antanut myös nimilistan 35 henkilöstä, joille he ehdottavat pakotteita. Listalla on presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvia liikemiehiä, Venäjän ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa olevia henkilöitä ja henkilöitä, jotka ovat seuranneet Navalnyia. Bidenin hallinto vahvisti USA Todaylle, että he olivat saaneet Navalnyin avustajilta kirjeen uusista pakote-ehdotuksista.

Duuman puhemies Vjatsheslav Volodin tuomitsi helmikuun alussa kehotukset Venäjän vastaisiin pakotteisiin ja antoi ymmärtää, että Venäjän kansalaisille moiset kehotukset voivat tuoda jatkossa ankaran rangaistuksen.

– Tällaisen toiminnan tuomitsevat käsittääkseni kaikki. Se on ulkomaisen avun pyytämistä meidän taloutemme tuhoamiseksi. Siitä täytyy seurata erittäin ankara rangaistus, Volodin sanoi Kommersantin mukaan.