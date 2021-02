Yhdysvalloissa vahvistettu yli puoli miljoonaa koronakuolemaa

Maailmanlaajuisesti Yhdysvalloissa on määrällisesti vahvistettu eniten koronaan liittyviä kuolemia.

Yhdysvalloissa on kirjattu yhteensä yli puoli miljoonaa koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asia selviää koronatartuntoja seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta.

Maailmanlaajuisesti Yhdysvalloissa on määrällisesti vahvistettu eniten koronaan liittyviä kuolemia. Sen jälkeen eniten kuolemia on kirjattu Brasiliassa ja Meksikossa. Koko maailmassa on vahvistettu yli 2,4 miljoonaa koronaan liittyvää kuolemaa.

Koronavirustartuntoja on Yhdysvalloissa tilastoitu yli 28,1 miljoonaa.