Pääministeri Boris Johnson kertoi parlamentin alahuoneelle, että koronakurimuksen ”loppu on todella näkyvissä”.

Britannian koronatilanne on kohentunut niin paljon, että koronarajoitusten purkaminen voidaan aloittaa. Pääministeri Boris Johnson esitteli maanantaina parlamentille nelivaiheisen suunnitelman koronarajoitusten höllentämisestä Englannissa.

– Olemme matkalla kohti vapaata elämää, sanoi pääministeri kehuessaan ”vertaansa vailla” olevaa Britannian koronarokotusohjelmaa.

Johnsonin julkistaman ohjelman mukaan loputkin kaupat voivat avata ovensa 12. huhtikuuta.

– Se tulee olemaan iso hetki.

Britannia otti tammikuussa käyttöön eräät tiukimmista koronarajoituksista länsimaissa kun koronaviruksen uusi, herkemmin tarttuva muunnos alkoi levitä.

Britannia on ollut yksi koronaviruksesta pahiten kärsineistä maista. Maassa on raportoitu lähes 130 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Britannia koronakuolleiden määrä on viidenneksi suurin maailmassa ja maan talous on kärsinyt pahimman romahduksen yli 300 vuoteen.

Koronarokotusten suhteen Britannia on kuitenkin ollut edelläkävijä. Kahden kuukauden aikana rokotteen on saanut jo yli neljäsosa väestöstä, mikä on eniten suurista maista.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut reilut 17,7 miljoonaa ihmistä, kertoi BBC. Toisen annoksen on saanut reilut 624 000 ihmistä.

Johnsonin mukaan Britannia voi nyt alkaa hyötyä rokotusohjelman tuloksista.

Mikäli suunnitelmaa pystytään noudattamaan, on brittien elämä palautumassa koronaa edeltäviin uomiinsa aikaisintaan 21. kesäkuuta.

Suunnitelman mukaan esimerkiksi koululaiset palaisivat lähiopetukseen 8. maaliskuuta ja ei-välttämättömät kaupat voisivat avata ovensa 12. huhtikuuta.

Sitä ennen 29. maaliskuuta tulisi sallituksi jälleen enemmän kuin kuuden ihmisen kokoontuminen ulkona tai kahden perheen tapaamiset.

Kolmas vaihe tapahtuisi 17. toukokuuta kun suurimmasta osasta sosiaalisen etäisyyden ottamisen säännöistä voitaisiin luopua ja sisätiloissa oleskella rajoitetusti.

Pääministeri Johnson sanoi toivovansa, että neljäs ja viimeinen vaihe voidaan aloittaa 21. kesäkuuta, jolloin kaikista sosiaaliseen kontaktiin liittyvistä rajoituksista voitaisiin luopua.

Guardianin mukaan hallituksen suunnitelma rajoitusten purkamisesta on 60-sivuinen. Vaiheesta toiseen siirrytään aikaisintaan viiden viikon välein. Kunkin vaiheen vaikutuksista kerätään ensin tietoja neljän viikon ajan, ja viidennen viikon aikana ihmisille kerrotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi, Guardian kertoo.

Britannian alahuoneelle puhuneen Johnsonin mukaan massarokotukset ympäri maan helpottavat sairaaloiden tilannetta ja ”loppu on todella näkyvissä”.

– Kurja vuosi antaa tietä keväälle ja kesällä, jotka tulevat olemaan hyvin erilaisia ja verrattomasti parempia kuin tilanne, jonka näemme ympärillämme tänään, hän lisäsi.

Lähteet: Reuters, BBC, STT–AFP