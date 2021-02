Texasilaiset ovat saaneet talvimyrskyn vuoksi tuhansien dollarien sähkölaskuja

Sähköt on saatu palautettua jo valtaosaan noin 29 miljoonan asukkaan Texasia.

Yhdysvalloissa texasilaisviranomaiset ovat saaneet vihaista palautetta osavaltion asukkailta, joista moni on saanut tuhansien dollarien suuruisia sähkölaskuja osavaltiota kurittaneen talvimyrskyn vuoksi.

Myrskystä ja sen tuomista poikkeuksellisista pakkasista kärsi useampi osavaltio maan etelä- ja keskiosissa viime viikolla. Myrskyn vuoksi yli 70 ihmisen arvioidaan kuolleen.

Miljoonat jäivät myrskyn vuoksi väliaikaisesti sähköttä, ja pakkaset ovat muun muassa jäädyttäneet vesijohtoja.

– Kaikki tällä viikolla tapahtunut oli ennustettavissa ja estettävissä, Houstonin pormestari Sylvester Turner sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS:llä paikallista aikaa sunnuntaina.

Turnerin mukaan on ollut pitkään selvää, että Texasin itsenäinen sähköverkko on haavoittuvainen äärimmäisen sään edessä. Hänen mukaansa Houstonissa tarvitaan edelleen putkimiehiä sekä putkitöihin tarvittavia tarvikkeita.

Palvelun palauttamisessa on kuitenkin edistytty. Sekä Houston että lähellä sijaitseva Galvestonin kaupunki poistivat sunnuntaina määräyksen, jonka mukaan asukkaiden tulisi keittää juomavetensä.

Houston on Yhdysvaltain neljänneksi suurin kaupunki.

Yhden asiakkaan sähkölasku nousi lähes 17 000 dollariin

Suomen aikaa maanantaina illasta Texasissa oli sähköttä vielä yli 18 000 kotitaloutta. Asia selviää sähkökatkoja Yhdysvalloissa tarkkailevan PowerOutage.us-verkkosivuston seurannasta.

Sähköt on saatu palautettua jo valtaosaan noin 29 miljoonan asukkaan Texasia, mutta laajojen sähkökatkojen jälkeen osavaltion asukkaita odotti seuraava kurimus: ylettömät sähkölaskut. Siinä missä valtaosalla texasilaisasiakkaista on kiinteähintainen sähkösopimus, on osa solminut vaihtelevahintaisen sopimuksen.

Näistä jälkimmäisellä vaihtoehdolla voi säästää rahaa hyvän sään aikana, mutta kylmällä ilmalla kustannukset saattavat kasvaa räjähdysmäisesti.

Osa sähkölaskuista on ollut tuhansien eurojen suuruisia. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan erään texasilaisasiakkaan sähkölaskun suuruus oli päätähuimaava 16 752 dollaria eli noin 13 800 euroa.