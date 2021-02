Britanniassa aletaan purkaa rajoituksia: Kahden viikon päästä hoivakodin asukkaat saavat pitää kädestä yhtä vierailijaa

Englanti purkaa koronarajoituksia neljässä vaiheessa.

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin odotetaan esittelevän maanantai-iltana yksityiskohtaisen suunnitelmansa siitä, kuinka koronavirusepidemian vuoksi asetetut rajoitukset puretaan. Purkaminen aloitetaan kouluista.

Korona on vaatinut Britanniassa yli 120 000 kuolonuhria, mikä on viidenneksi eniten koko maailmassa. Epidemiaa on pyritty hillitsemään laajoilla sulkutoimilla, ja epidemian seurauksena maan talous on kärsinyt pahimmasta taantumasta yli 300 vuoteen.

Rokotusohjelma on kuitenkin edennyt nopeasti. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut jo 17,6 miljoonaa brittiä, ja rajoitusten purkamisen on määrä alkaa maaliskuussa.

Tarkoituksena on purkaa rajoituksia asteittain ja koko Englannissa samaan tahtiin, rokotteista vastaava ministeri Nadhim Zahawi kertoi maanantaina LBC Radiolle uutistoimisto Reutersin mukaan.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan exit-suunnitelma on varovainen ja nelivaiheinen. Jokaisessa vaiheessa rajoitusten purun vaikutuksia seurataan muutamia viikkoja, terveysministeri Matt Hancock kertoi sunnuntaina Reutersin mukaan.

Sen verran tiedetään jo, että ensimmäinen vaihe jakautuu kahteen osaan.

Lontoolaiset nauttivat lämpimästä sunnuntaipäivästä Richmond Parkissa.­

Maaliskuun 8. päivänä koulut avataan ja koulupäivän jälkeiset urheiluharrastukset sallitaan. Puistoissa ja muissa julkisissa tiloissa saa oleskella kaksi ihmistä kerrallaan vaikka kahvilla tai piknikillä.

Jokaiselle hoivakodin asukkaalle sallitaan yksi vakituinen vierailija, jota saa pitää kädestä. Vieraaksi pääsee vain koronatestin kautta ja suojaimia on käytettävä.

Maaliskuun 29. päivänä tenniskentät ja palloiluhallit aukeavat. Ulkona saa tavata enintään kuusi ihmistä tai kaksi kotitaloutta.

Matkustaminen on taas sallittua, mutta ei yöksi ei saa jäädä.

Jokainen uusi vaihe edellyttää neljän ehdon täyttymistä.

Rokotusohjelman täytyy edetä suunnitellusti. On myös oltava näyttöä siitä, että rokotukset vähentävät kuolemantapauksia ja sairaalahoidon tarvetta. Edellytyksenä on myös, että sairaalahoidon tarpeen ei arvioida kasvavan eivätkä uudet virusmuunnokset aiheuta merkittävää vaaraa.

Pelkkä tartuntojen lisääntyminen ei siis estä suunnitelmassa etenemistä, jos ne eivät lisää sairaalahoidon tarvetta, BBC huomauttaa analyysissään. Koulujen avaaminen voi jonkin verran lisätä tartuntojen määrää.

Pääministeri Boris Johnson piteli AstraZenecan rokotetta sisältävää pulloa vieraillessaan walesilaisessa rokotuskeskuksessa viime viikolla.­

Tällä hetkellä ehtojen katsotaan täyttyvän, ja siksi Britannia voi näillä näkymin maaliskuussa edetä exit-suunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.

Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa on omat rajoituksensa.

Skotlannissa pikkulapset ovat tänään palanneet varhaiskasvatukseen ja koulujen ensimmäisten luokkien oppilaat lähiopetukseen. Pääministeri Nicola Sturgeon on kuitenkin varoittanut, ettei pääsiäislomia kannata varailla.

Myös Walesissa pienimmät koululaiset ovat tänään palanneet lähiopetukseen. Pääministeri Mark Drakeford toivoo, että ei-välttämättömiä liikkeitä voitaisiin avata kolmen viikon kuluttua.

Pohjois-Irlannissa rajoitusten jatkoa arvioidaan 18. maaliskuuta.