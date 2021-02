Yhdysvaltain korona-asiantuntija Fauci: amerikkalaiset saattavat käyttää kasvomaskeja vielä vuonna 2022

Faucin mukaan kasvomaskeja tulisi käyttää siihen saakka, kunnes viruksen uhka on laskenut todella pieneksi.

Yhdysvaltain johtavan korona-asiantuntijan Anthony Faucin mukaan yhdysvaltalaiset saattavat käyttää kasvomaskia kotiensa ulkopuolella vielä vuoden päästäkin.

Fauci sanoi CNN:n State of the Union -ohjelmassa sunnuntaina, että kasvomaskeja tulisi käyttää siihen saakka, kunnes viruksen esiintyvyys on laskenut olemattomaksi.

– Haluan, että se menee niin alhaiselle tasolle, että käytännössä uhkaa ei ole, Fauci sanoi.

Faucin mukaan maskien käytöstä voidaan luopua, kun rokotekattavuus on tarpeeksi suuri.

– Jos suurin osa yhdysvaltalaisista saadaan rokotettua ja viruksen määrä yhteisössä saadaan laskemaan todella alas, niin uskon että voimme suurimmaksi osaksi luopua maskien käytöstä, Fauci sanoi.

Fauci kuitenkin totesi myös, että maa voisi palata merkittävästi normaalimpiin oloihin jo syksyllä. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Yhdysvaltain tautiviraston CDC:n tilastojen mukaan maassa on tähän mennessä annettu ainakin yksi rokoteannos yli 43,6 miljoonalle ihmiselle.

Yli 18,8 miljoonaa ihmistä on saanut kaksi rokoteannosta, mikä on noin 5,7 prosenttia maan väestöstä. Fauci arvioi CNN:n haastattelussa, että väestöstä 70–85 prosentin tulisi olla immuuneja koronavirukselle, jotta laumasuoja alkaisi vaikuttaa virusta vastaan.

Yhdysvallat lähestyy puolen miljoonan koronakuoleman rajaa. Tällä hetkellä yli 498 700 amerikkalaista on kuollut virukseen.

– Tämä on historiallista. Emme ole kokeneet mitään samanlaista viimeiseen 102 vuoteen sitten vuoden 1918 influenssapandemian, Fauci kommentoi kuolinlukuja CNN:lle