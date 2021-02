EU-ulkoministerit koolla Brysselissä – odotuksissa poliittinen sopu uusista Venäjä-pakotteista

Venäjän lisäksi ulkoministerit keskustelevat muun muassa Hongkongin tilanteesta.

EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin keskustelemaan Euroopan unionin ja Venäjän suhteista. Kokouksen alla on ennakoitu, että ulkoministerit saavuttaisivat poliittisen yhteisymmärryksen uusista Venäjän vastaisista pakotteista.

Pakotteilla vastattaisiin siihen, että Venäjä on jättänyt kunnioittamatta kansalais- ja ihmisoikeuksia. EU-maat ovat muun muassa tuominneet oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vangitsemisen.

EU:n ja Venäjän valmiiksi kehnot suhteet ovat viime aikoina olleet aallonpohjassa. EU:n ulkosuhteita johtava korkea edustaja Josep Borrell vieraili kuun alussa Moskovassa, ja matkasta jäi käteen pelkkiä pettymyksiä.

Borrell sai muun muassa kritiikkiä heikosta esiintymisestään Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vieraili puolestaan viime viikolla Pietarissa ja tapasi Lavrovin. Ministerien yhteisessä tiedotustilaisuudessa Haavisto puolusti johdonmukaisesti EU:n yhteistä linjaa.

Haavisto pääsee jakamaan tänään Pietarin-kokemuksiaan muille EU-ulkoministereille. Haaviston odotetaan kertovan myös tuoreesta Etiopian-matkastaan, jonka hän teki EU:n edustajana Borrellin pyynnöstä.

Borrell pyysi Haavistoa matkustamaan Etiopiaan Tigrayn osavaltion konfliktin ja siitä syntyneen humanitaarisen kriisin vuoksi.

Luvassa pitkä kokous

Venäjä on tämänpäiväisen kokouksen suuri puheenaihe, mutta asialista on tuhti ja kokouksesta ennakoidaan pitkää. Ulkoministerien on muun muassa määrä keskustella myös Hongkongin yhä synkentyvästä tilanteesta.

Kiinan ote erityishallintoalueesta on kiristynyt kesällä voimaan tulleen turvallisuuslain myötä. Laki muun muassa mahdollistaa vakavista rikoksista epäiltyjen tuomitsemisen Manner-Kiinan puolella. Länsimaat ovat arvostelleet Kiinan toimia.

Ulkoministerien kokouksessa vierailee videoyhteyden välityksellä myös Yhdysvaltojen tuore ulkoministeri Antony Blinken.