Suomalaisen Keijon ottamat kuvat näyttävät, kuinka Saharan hiekka valtasi Espanjan – autot ja taivaanranta värjäytyivät punaisiksi

Hengittäminen Espanjan Torreviejassa on muuttunut raskaaksi ja hiekka takertuu kurkkuun.

Saharan hiekka on värjännyt Espanjan itärannikolla taivaan punaiseksi ja sotkenut autot.­

EU:n alaisen Copernicuksen ilmakehän seurantapalvelun (CAMS) ennusteen mukaan Saharan aavikon hiekkapölyä kulkeutuu juuri nyt suuria määriä Eurooppaan.

Ennusteen mukaan valtaosa hiekkapölystä kohdistuu Espanjaan ja Ranskaan, ja se on saanut tuta Torreviajassa talvea viettävä Keijo Pekkanen.

Näkyvyys Torreviejassa on muuttunut huonoksi.­

Pekkanen on eilisen ja tämän päivän aikana ottanut kuvia Espanjassa Alicanten maakunnassa sijaitsevassa Torreviejassa, jota Saharan hiekkapöly on kurittanut. Kaikki paikat ovat peittyneet punertavaan hiekkaan. Hengittäminen on muuttunut raskaaksi ja hiekka takertuu kurkkuun.

– Kun hiekkapöly on näin sakeaa, on annettu varoituksia, ettei ulkona pidä paljoa urheilla. Kyllähän se tuntuu, Pekkanen sanoo.

Hiekkapölyä takertuneena autoon Torreviejassa.­

Ennusteen mukaan pölypilvi vaikuttaa merkittävästi ilmanlaatuun Espanjassa ja Ranskassa sekä mahdollisesti myös Britanniassa ja Benelux-maissa. Suuret määrät hiekkapölyä voivat aiheuttaa terveyshaittoja ihmisten hengityselimistölle.

CAMSin tutkija Mark Parrington on julkaissut Twitterissä sunnuntaina animaation, josta pölypilven kulkureitti näkyy. On mahdollista, että hiekkapölyä kulkeutuu pieni määrä myös Suomeen.

Kyseessä on jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun Espanjan itärannikolle saapuu hiekkapölypilvi. Edellinen oli vain muutama viikko sitten.

Tältä näytti lauantain auringonlasku pölypilven alla.­

Pekkanen kertoo, ettei ikkunoita ole voinut nyt pitää auki, ettei hiekka tulisi sisälle. Hiekkapöly myös heikentää näkyvyyttä ja likaa autoja ja ikkunoita.

– Ensi yönä tämän pitäisi mennä ohi tästä tai sataa alas. Sitten on taas hiekkaa hirveästi joka paikassa.

– Kyllä se on pesuhommat huomenna, terassit ja kaikki. Kaikki paikat ovat punaisena, Pekkanen sanoo ja naurahtaa.

Hän kertoo, että hiekkapölyä lukuun ottamatta kelit ovat olleet Espanjassa kuluneen kuukauden ajan loistavat.

– Yli kahtakymmentä astetta ollut lämmintä. Ihan Suomen kesäkeli, pyöräilyä harrastava mies iloitsee.