Ray Woodin kirjoittama kirje kuvattuna lauantaina New Yorkissa. Kirjeen sanotaan sisältävän tietoja ihmisoikeustaistelija Malcom X:n salamurhasta.­

Vuonna 1965 murhatun ihmisoikeustaistelijan Malcolm X:n tyttäret vaativat tämän murhatutkinnan avaamista uudelleen, kertoo muun muassa BBC. Tyttäret perustelevat vaatimustaan tapauksesta ilmenneillä uusilla todisteilla. Vuonna 1965 poliisina työskennellyt Raymond Wood oli ennen kuolemaansa jättänyt kirjeen, jonka mukaan New Yorkin poliisi ja liittovaltion tiedustelupalvelu FBI juonivat Malcolm X:n murhan.

Murhasta tuomittiin aikoinaan elinkautisiin vankeusrangaistuksiin kolme Nation of Islam -järjestöön kuulunutta miestä. Yksi heistä on kuollut ja kaksi päästetty ehdonalaiseen sittemmin. Murhan motiivina pidettiin sitä, että Malcolm X oli jättänyt Nation of Islamin ja vetäytynyt radikaaleimmista näkemyksistään.

Woodin kirjeen mukaan hänen vastuullaan oli varmistaa, että Malcolm X:n turvamiehet pidätettiin päiviä ennen kuin tämä ammuttiin Manhattanilla, Woodin perhe kertoo. Wood väittää kirjeessään myös, että FBI ja New Yorkin poliisi NYPD salasivat yksityiskohtia Malcolm X:n murhasta.