Trump palaa parrasvaloihin – Lehti: Suunnitelmissa kosto hänet pettäneille republikaaneille

Ex-presidentti Donald Trump palaa ensimmäistä kertaa julkisuuteen tammikuun lopulla päättyneen kautensa jälkeen.

Trump puhuu konservatiivien tilaisuudessa Orlandossa Floridassa sunnuntaina.

Trumpin avustajan mukaan ex-presidentin puheen aiheina ovat republikaanipuolueen tulevaisuus sekä kritiikki presidentti Joe Bidenin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Biden on kumoamassa useita Trumpin tekemiä hankkeita.

Sunnuntain CPAC-kokouksen tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin kerätä ehdokkaita tulevia vaaleja varten. Trump on useiden liittolaistensa ja neuvonantajiensa mukaan myös viime päivinä ilmaissut halustaan yrittää uudestaan ehdolle presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa, kertoo New York Times.

Samaan aikaan osa republikaaneista on ottanut etäisyyttä Trumpiin, näkyvimpänä heistä Mitch McConnell.

Senaatin republikaanien johtaja McConnell kertoi viikko sitten äänestäneensä virkasyyteoikeudenkäynnissä Trumpin vapauttamisen puolesta mutta pitävänsä silti tätä ”käytännössä ja moraalisesti” syypäänä Capitolin tammikuiseen mellakkaan.

Trump vastasi tiistaina tiedotteessaan, ettei puolue voi enää ikinä olla kunnioitettu tai vahva, jos puolueen johdossa on McConnellin kaltaisia ihmisiä. Trump kutsui entistä liittolaistaan muun muassa ”juroksi, synkäksi ja hymyilemättömäksi poliittiseksi kehäraakiksi”.

– Jos republikaanisenaattorit aikovat pysyä hänen leirissään, he eivät voita enää uudelleen, Trump sanoi tiedotteessa.

Politico-lehden lähteiden mukaan Trump suunnittelee tapaavansa itselleen uskollisia mahdollisia ehdokkaita, jotka haluaa syrjäyttämään häntä vastustaneet republikaanit vuoden 2022 välivaaleissa.

– Trumpin ei tarvitse enää leikkiä kilttiä kaveria. Enää ei tarvitse pelata feikkipolitiikkaa, jossa esittää pitävänsä ihmisistä, joista ei oikeasti pidä, totesi Trumpia lähellä oleva lähde Politicolle.

Trumpin ja McConnellin huonot välit ovat herättäneet kysymyksiä siitä, pystyvätkö he enää työskentelemään yhdessä puoleen eteen.

– Olen enemmän huolissani vuoden 2022 vaaleista kuin koskaan aiemmin. En haluaisi syödä omiamme, totesi Trumpin tukijana tunnettu senaattori Lindsey Graham Fox Newsille.

Grahamin oli tarkoitus käydä viikonloppuna Trumpin luona Floridan Mar-a-Lagossa keskustelemassa Trumpin suunnitelmista.

Myös kongressin republikaanijohto on jakautunut. Edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy on jo käynyt Trumpin luona Floridassa vakuuttamassa uskollisuuttaan sekä yhteistyötä, jonka tavoitteena on saada edustajainhuoneeseen republikaanienemmistö 2022.

Suurin osa edustajainhuoneen republikaaneista on yhä Trumpin kannattajia vaikka senaatissa osa republikaaneista on kääntänyt selkänsä ex-presidentille. Heidän mielestään olisi aika päästä yli Trumpin kaudesta ja keskittyä yhdistämään puoluetta tavoitteiden eikä henkilön ympärille.

Politicon teettämän kyselyn mukaan 60 prosenttia republikaanien kannattajista haluaisi Trumpin silti pysyvän vaikutusvaltaisessa roolissa puolueessa jatkossakin.

– Republikaanipuolue, joka yrittää pyyhkiä presidentti Trumpin pois eikä ymmärrä hänen kannatustaan työväen äänestäjien keskuudessa on tuomittu häviämään vaalit 2022, 2024 ja niiden jälkeen, twiittasi edustajainhuoneen republikaanijäsen Jim Banks keskiviikkona.

Yksi republikaanivaikuttaja silti puuttuu sunnuntain CPAC-kokouksesta. CNN:n ja Politicon mukaan ex-varapresidentti Mike Pence on kieltäytynyt kutsusta puhua tilaisuudessa.

Trumpin ja Pencen välit katkesivat Capitolin valtauksen jälkimainingeissa.