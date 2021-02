BBC: Donald Trump teki Kim Jong-unille ehdotuksen, joita kokeneet avustajat eivät voineet uskoa todeksi

BBC uutisoi uusista paljastuksista, jotka liittyvät Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamiseen vuonna 2019.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat toisensa Singaporessa ja Hanoissa huippukokouksissa, jotka yllättivät maailman.

Eikä ällistys kulissien takana ollut yhtään vähäisempää, kun Trumpin avustajat kuuntelivat lähietäisyydeltä presidenttinsä hetken mielijohteesta syntyneitä ehdotuksia, uutisoi BBC.

Hämmentävät tiedot neuvotteluista perustuvat Tim Stirzakerin BBC:lle ohjaamaan kolmiosaiseen dokumenttiin Trump Takes On the World.

BBC:n mukaan jopa urallaan paljon nähneet kokeneet diplomaatit eivät olleet uskoa korviaan.

Johtajien järjestyksessä toinen tapaaminen helmikuussa 2019 Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa ei ollut edennyt suotuisasti, ja keskustelut Pohjois-Korean ydinohjelmasta katkesivat tuloksettomina.

Trump otti äkkilähdön selittäen paikalle olleille tiedotusvälineillä ”sometimes you just have to walk” eli vapaasti käännettynä joskus sitä vaan pitää ottaa ja lähteä kävelemään.

Ennen poistumistaan hän oli kuitenkin tehnyt jalomielisen tarjouksen Kimille. BBC:n jutun mukaan Trump oli tarjoutunut heittämään Kimin takaisin Pohjois-Koreaan omalla Air Force One -lentokoneellaan.

– Voin viedä sinut kotiin kahdessa tunnissa, jos haluat, Trump väitetään luvanneen. BBC:n lähde on Trumpin hallinnon Aasia-asiantuntija Matthew Pottinger.

Kim oli kieltäytynyt. Hän matkusti mieluummin omalla junalla, olkoonkin, että matka kesti päiväkausia.

Hanoin-tapaamista oli edeltänyt Singaporen huippukokous kesäkuussa 2018, jossa Trump oli silloisen turvallisuuspoliittisen neuvonantajansa John Boltonin mukaan kuvitellut saaneensa ”uuden parhaan ystävän”.

Singaporessa Trump oli onnistunut yllättämään tai pikemminkin shokeeraamaan omat avustajansa suostumalla Kimin pyyntöön lopettaa yhteiset sotilaalliset harjoitukset Etelä-Korean kanssa.

Bolton kertoi BBC:lle Kimin esittäneet sotilasharjoituksista tavanomaiset valituksensa. Niitä oli järjestetty jo kuuden vuosikymmenen ajan.

Yllättäen Trump ilmoitti lopettavansa ”sotapelit” tai ”sotaleikit”, jota sanaa (war games) hän harjoituksista käytti.

– Niille ei ole tarvetta, ne ovat kalliita ja se (lopettaminen) tekee sinut iloiseksi, Trump tokaisi jutun mukaan.

Bolton tunnustaa, ettei ollut uskoa kuulemaansa. Läsnä olivat myös ulkoministeri Mike Pompeo ja Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly eikä Trump ollut puhunut asiasta etukäteen kenenkään heistä kanssa.

Boltonin mukaan Trump teki virheen, jota kukaan ei pakottanut häntä tekemään.

– Se oli myönnytys, josta me emme saaneet mitään vastineeksi.