Jäätynyt vesiputous, vettä jonottavat paikalliset, seisahtanut liikenne... 16 uskomatonta kuvaa Texasin talvimyrskystä

Yhdysvalloissa Texasin osavaltiossa jopa miljoonat ihmiset ovat olleet ilman sähköä ja puhdasta vettä.

Yhdysvaltain Texas on ollut viime päivät historiallisen kylmän sään ja myrskyn kourissa. Pakkasta on ollut kymmenen astetta.

On niin kylmää, että ihmisiä on kuollut kylmyyteen.

Talvimyrsky on katkonut sähkölinjoja. Pahimmillaan miljoonat ihmiset joutuivat olemaan ilman sähköä ja puhdasta vettä. Lunta on satanut, mikä on saanut liikenteen sekaisin. Kauppoihin ei ole saatu toimitettua tavaraa.

Koronarokotteita ei ole voitu antaa, kun sää on sotkenut rokotteiden jakelua.

Jutun videolla kerrotaan Texasia koettelevasta kylmyydestä.

Kuvatoimistojen ja paikallisten ottamat kuvat paljastavat Texasin hyytävät olosuhteet.

Lumimyrsky jäädytti suihkulähteen Dallasin kaupungissa.­

Autoista roikkuu jääpuikkoja, kun asukkaat joutuvat pysyttelemään asunnoissaan Fort Worthin kaupungissa.­

Austinissa asukkaat joutuvat olemaan ilman sähköä ja vettä. Asukkaat jonottavat paikalliseen panimoon hakemaan juomavettä.­

Austinin supermarketissa ruokahyllyt ammottavat tyhjyyttään.­

Talvimyrsky on tuonut historiallisen kylmää ilmaa Texasiin ja seisauttanut liikenteen.­

Houstonissa huonekalukauppa on avannut ovensa ja päästää ihmisiä nukkumaan lämpimiin tiloihinsa.­

Lunta sulaa katolla ja jääpuikkoja roikkuu räystäältä.­

Port Aransasin rannikkokaupungissa kilpikonna saa hoitoa kylmyyteen.­

Hätä keinot keksii. San Marcosin kaupungissa asuva Max King valmistaa pizzaa hiilillä toimivassa grillissä.­

Asunto on liekeissä San Antonion kaupungissa.­