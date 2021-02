Main ContentPlaceholder

Löytäisitkö näistä sokkeloista ulos? Tältä näyttää maailman suurin lumilabyrintti

Maailman suurimman lumilabyrintin yhden sivun pituus on 73 metriä. Lumilabyrintti sijaitsee Kanadan Saint Adolphessa. Rakentaminen kesti kuusi viikkoa. Labyrintti anoi maailman suurimman lumilabyrintin titteliä 2019 ja sai sen. Nyt labyrintti on vieläkin suurempi muun muassa koronaan liittyvien turvavälien vuoksi. Labyrintti on nyt 91 prosenttia aiempaa suurempi.

