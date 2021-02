Ihmisten pelko sai vallan, kun ”potilas yksi” löytyi – pian krematoriot täyttyivät Italiassa

Tasan vuosi sitten Italiassa todettiin maan ensimmäinen koronatartunta. Paniikki oli valmis.

Se iski kuin salama kirkkaalta taivaalta. Siitä on kulunut nyt tasan vuosi. Se on vähän kuin Estonia tai jokin muu tragedia, jota muistellaan tapahtuneesta eteenpäin säännöllisesti, kun tasavuosia tulee täyteen.

20/02/2020. Tämä päivämäärä juuri tässä muodossa ei unohdu.

Tuona torstaina Codognon pikkukaupungissa keskellä vaurasta Pohjois-Italiaa diagnosoitiin maan ensimmäinen koronatartunta. Sen jälkeen virus lähti leviämään kulovalkean tavoin ensin Italiassa ja pian muualla Euroopassa.

Vielä perjantaina 21. helmikuuta Italian päivälehdet otsikoivat normaalisti politiikasta, maan hallitustilanteesta, maahanmuutto-ongelmista ja muista arkisista ajankohtaisaiheista. Codognosta löydetty ”potilas yksi” ei ollut vielä noussut julkisuuteen.

Kunnes viikonloppuna räjähti.

– Virus, Pohjoinen pelon vallassa, otsikoi La Repubblica.

– Virus leviää, Pohjoinen karanteeniin, uutisoi Il Messaggero.

Oli selvinnyt, että Codognossa oli todettu jo viisitoista muutakin koronatartuntaa. Tämä kuulosti silloin paljolta. Pohjois-Italiassa määrättiin karanteeniin eli käytännössä totaaliseen eristykseen saman tien yli 50 000 ihmistä.

Anestesialääkäri Annalisa Malara diagnosoi Italian ensimmäisen koronatapauksen.­

Poliisin tiesulku Godognossa.­

Godognon koronapotilaita tuotiin tehohoitoon Saccon sairaalaan Milanoon.­

Godognon asema suljettiin heti ensimmäisen virustartunnan varmistuttua.­

16 000 asukkaan Codogno sijaitsee Lombardian hallintoalueella hyvin keskeisellä paikalla lähellä Pohjois-Italian maantieteellistä keskipistettä. Kaupungin rautatieasema on liikennestrategisesti tärkeä risteyspaikka.

Ihan vieressä pauhaa vilkas A1-moottoritie. Alueen läpi kulkee päivittäin satojatuhansia ihmisiä.

Pohjois-Italian kriittisimmät seudut määriteltiin ”punaisiksi alueiksi” eli eristettiin täysin ympäristöstään. Uutiset ja asiantuntijoiden ennustukset eivät lupailleet hyvää. Ilmapiiri kansan keskuudessa synkistyi päivä päivältä.

Kun pelissä olivat oma terveys, turvallisuus ja talous, samalla kasvoivat huoli, pelko ja suoranainen paniikki.

Pohjois-Italian hälyttävien tartuntamäärien ja kuolemantapausten jatkettua jyrkkää nousuaan maan hallitus päätti lauantaina 7. maaliskuuta eristää viikonlopun aikana koko Lombardian alueen. Ja mitä tapahtuikaan?

Tuhannet ihmiset ryntäsivät isojen kaupunkien rautatie- ja linja-autoasemille matkustaakseen karanteenia karkuun Lombardian ulkopuolelle. Alkukantainen paniikkireaktio juuri ennen rajojen sulkemista johti odotettuihin ja loogisiin seurauksiin.

Italian suurimman hallintoalueen eristämisestä ei kulunut kuin pari vuorokautta, kun hallitsemattoman joukkopaon takia suljettiin maan kaikki muutkin alueet. Osa karkulaisista oli jo levittänyt virusta Pohjois-Italian ulkopuolelle, tartuttanut ensin muita matkustajia ja sitten määränpäässä läheisiään.

Italian sulkeuduttua raju totuus iski kovaa vasten muidenkin eurooppalaisten kasvoja. Kuvat aavekaupunkien autioista kaduista ja tyhjistä aukioista aiheuttivat surua ja pelkoa, järkytystä ja ahdistusta.

Maaliskuun aikana selvisi, että maan kriittisintä epidemia-aluetta niin tartuntamäärien kuin kuolemantapausten kannalta oli Pohjois-Italiassa sijaitseva Bergamon kaupunki ympäristöineen. Alueella kuoli asukkaita maaliskuussa järkyttävät 568 prosenttia enemmän kuin normaalisti.

Bergamon ja sitä ympäröivän maakunnan sairaalat, hautausmaat ja krematoriot olivat täyttyneet pikavauhtia. Lääkärit, sairaanhoitajat ja muu sairaalahenkilökunta joutuivat työskentelemään kellon ympäri täysin epäinhimillisessä paineessa.

Armeijan kuorma-autot kuljettivat ruumisarkkuja Bergamossa.­

Armeijan autot Bergamon hautausmaalla.­

Arkkurivi Serinan kirkossa Bergamon lähellä. Korona iski pahimmin juuri Bergamon alueeseen.­

Pohjois-Italian sairaalapaikat eivät riittäneet viime keväänä.­

Tylyt kuvat armeijan raskaista ajoneuvoista, jotka kuljettivat ruumisarkkuja pitkissä jonoissa Bergamon ulkopuolelle, olivat kuin peilikuva koko kansallisesta kärsimyksestä ja hätätilasta. Ne eivät tarvinneet sanoja tuekseen.

Suurimpia järkytyksiä koko hallitsemattoman kaaoksen keskellä olivat tiedot, että jotkut kohtuuttomasta stressistä kärsineet lääkärit olivat päätyneet äärimmäiseen ratkaisuun – itsemurhaan.

Alalleen koulutetut huippuammattilaiset olivat tiettävästi tunteneet ympärivuorokautisen paineen, fyysisen ja henkisen väsymyksen lisäksi piinaavaa riittämättömyyttä ja syyllisyyttä siitä, että olivat aiheuttaneet tartuntoja ja mahdollisesti kuolemia. Osa heistä päätti lopettaa päivänsä työpaikallaan keskellä kirkasta päivää.

Ulkona oli tiukimman lockdownin aikaan miltei täydellisen hiljaista.

Ainoita ”luontoääniä” aiheuttivat vain ambulanssit, kirkonkellot ja orastavaan kevääseen heränneet pikkulinnut. Pohjois-Italian ilmanlaadun kerrottiin olevan parempi kuin vuosikymmeniin, sillä liikenne oli vähentynyt minimiin.

Kun Suomessa suljettiin Uusimaa, Italiassa ei ollut asiaa asunnosta ulos – ellei sitten valtion virallisen lupapaperin kanssa ainoastaan ruokakauppaan, apteekkiin tai harvoihin muihin välttämättömiin toimiin. Tätä kesti maaliskuusta toukokuuhun.

Ensimmäinen tautihuippu ajoittui jotakuinkin maalis- ja huhtikuun vaihteeseen, joskin maan eri alueet kohtasivat kriisin omassa aikataulussaan. Tilanteen yleinen kehitys valtakunnallisesti antoi silti ymmärtää, että tunnelin päässä saattaisi näkyä heikosti orastavaa valoa.

Oli lupauksia herättävää ja tasaisen hitaasti paranevalle tilanteelle kuvaavaa, että hallituksen terveys- ja turvallisuusosaston päivittäiset tiedotustilaisuudet harvenivat seitsemästä kahteen viikkokertaan. Tiukimpien rajoitusten jälkeinen Fase 2 eli ”kakkosvaihe” alkoi olla jo kuuluisa mantra, jonka tiedettiin toteutuvan asteittain toukokuun alusta eteenpäin.

Useat asiantuntijat ja päättäjätkin arvioivat Italiassa viime kevään aikana, että varotoimien kanssa oli jo helmikuussa oltu pahasti myöhässä. Myönnettiin, että niistä päätettäessä oli viivytelty liian kauan.

Virus oli hyvinkin saattanut levitä jo edellisen vuoden puolella. Esimerkiksi normaalisti vietetyt joulunpyhät olivat mahdollisesti olleet yksi iso syy maassa jo ennen helmikuuta todettuun isoon määrään harvinaisen rajuja ja sitkeitä keuhkokuumeita.

Kun pahamaineisesta päivämäärästä 20/02/2020 on nyt vuosi aikaa, ”uusi normaali” on ollut Italiassa arkipäivää jo kuukausia. Vaikka tulevaisuus on epävarma, varmaa on ainakin se, ettei viime helmikuu unohdu.

– Olin oikeaan aikaan oikeassa paikassa, Italian ensimmäisen koronavirustapauksen diagnosoinut anestesialääkäri Annalisa Malara on sanonut.

– Tai ehkä sittenkin olin väärään aikaan väärässä paikassa.