Skandaali puhkesi Argentiinassa: Terveysministeri antoi koronarokotuksia ystävilleen jonon ohi

Vastaava rokotusskandaali on maksanut poliitikkojen työpaikkoja myös Perussa.

Argentiinan terveysministeri Gines Gonzales Garcia on joutunut eroamaan.­

Argentiinassa maan terveysministeri on eronnut tehtävästään koronarokoteskandaalin takia. Presidentti Alberto Fernandez pyysi ministeri Gines Gonzalez Garciaa eroamaan, koska Gonzalez Garcia oli päästänyt ystäviään rokotejonon ohitse.

Skandaali puhkesi, kun toimittaja Horacio Verbitsky, 71, kertoi radiossa saaneensa rokotteen terveysministerin toimistossa, koska on tämän pitkäaikainen ystävä. Siinä vaiheessa Argentiinassa rokotettiin vasta terveydenhoidon työntekijöitä. Yli 70-vuotiaiden rokotukset alkoivat Buenos Airesissa keskiviikkona.

Paikallismedian mukaan terveysministeriössä oli rokotettu myös muita lähellä hallintoa olevia ihmisiä.

Presidentti Fernandez, 61, rokotettiin tv-kameroiden edessä argentiinalaisten kannustamiseksi ottamaan rokotus.

Vastaava skandaali on ravistellut tässä kuussa myös toista Etelä-Amerikan maata Perua, jossa noin 500 hallituksen virkamiehen epäillään saaneen rokotteen jonon ohi. Joukossa on maan entinen presidentti sekä hallituksen ministereitä, ja Perun terveysministeri ja ulkoministeri ovat jo eronneet skandaalin takia.

Perulaispoliitikkojen epäillään saaneen rokoteannoksia, jotka oli tarkoitettu Perussa tehtävien kiinalaisen Sinopharmin rokotteen kliinisten kokeiden henkilökunnalle.

Koronavirus on tehnyt pahaa jälkeä niin Argentiinassa kuin Perussa. 45 miljoonan asukkaan Argentiinassa on todettu pandemian aikana yli kaksi miljoonaa tartuntaa ja yli 50 000 virukseen liittyvää kuolemaa. 33 miljoonan asukkaan Perussa tartuntoja on tilastoitu yli 1,2 miljoonaa ja kuolemia yli 44 000.