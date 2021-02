Entinen Miss Kanada nosti oikeuskanteen Peter Nygårdin sisarentytärtä vastaan – ”Hän on osallinen siinä, mitä minulle tapahtui”

Seksuaalirikoksista syytetyn kanadansuomalaisen miljonäärin sisarentytärtä vastaan on nostettu oikeuskanne Kaliforniassa, kertovat useat kanadalaiset tiedotusvälineet.

April Telekin nostamaan oikeuskanteeseen on liitetty kuva, jossa hän (vas.) ja Angela Dyborn poseeraavat yhdessä grillijuhlissa 1990-luvulla.­

Vuoden 1994 Miss Kanada April Telek,45, on yksi niistä naisista, jotka syyttävät kanadansuomalaista muotimiljonääri Peter Nygårdia, 79, seksuaalirikoksista. Sittemmin näyttelijänä uraa tehnyt Telek on mukana 80 naisen New Yorkissa nostamassa joukkokanteessa, jonka käsittely pantiin elokuussa jäihin Nygårdin toimiin kohdistuvan FBI:n rikostutkinnan ajaksi.

Telek puhui Nygårdin epäillyistä rikoksista julkisesti ensimmäistä kertaa viime kesäkuussa Kanadan yleisradion CBC:n haastattelussa. Hän kertoi joutuneensa liikemiehen käsissä vapaudenriiston ja toistuvien raiskausten kohteeksi.

Nygård on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä seksuaalirikoksiin.

Peter Nygård kuvattuna vuonna 2007.­

Torstaina CBC, Global News sekä muut kanadalaiset tiedotusvälineet uutisoivat, että Telek on nostanut marraskuussa 2020 kanteen Kaliforniassa myös Nygårdin sisarentytärtä Angela Dybornia vastaan.

– Hän on osallinen siinä, mitä minulle tapahtui, Telek kertoi CBC:lle torstaina.

Telekin väitteen mukaan Dyborn houkutteli hänet ansaan, jotta Nygård pääsisi tekemään hänelle seksuaalista väkivaltaa. Väitetyt rikokset tapahtuivat Winnipegissä vuonna 1993.

Dyborn ei ole toistaiseksi puolustautunut syytöksiltä toimittamalla oikeuteen omaa lausuntoaan. Oikeuden pöytäkirjoista käy ilmi, että hänelle on myönnetty lisäaikaa lausunnon toimittamiseen toukokuun 5. päivään saakka.

Dybornin ja Telekin tiet kohtasivat ensimmäisen kerran Vancouverissa vuonna 1991. Tuolloin vielä teini-ikäisen Telekin ystävä työskenteli Nygårdin sisaren eli Dybornin äidin omistamassa vaateliikkeessä, ja pian myös Telek ja Dyborn ystävystyivät.

– Emme olleet koskaan parhaita kavereita, mutta tunsimme toisemme hyvin ja vietimme aikaa yhdessä, Telek kuvaili kaksikon suhdetta.

Dyborn ja Telek kanteen mukana julkaistussa kuvassa 1990-luvulla.­

Marraskuussa 1993 mallinurallaan edennyt Telek oli juuri palannut kauneuskilpailuista Filippiineiltä, kun hän sai puhelun itseltään Nygårdilta. Nygård halusi Telekin matkustavan Winnipegiin ja työskentelevän vaatemallistonsa mallina.

Telek tarttui houkuttelevaan tarjoukseen ja matkusti Winnipegiin. Siellä häntä oli kanteen mukaan vastassa lentokentällä Dyborn, joka kuskasi ystävänsä setänsä yrityksen varastoille, joiden yhteydessä tällä oli myös huoneisto.

Oikeuskanteessa kerrotaan, että Nygård piti Telekiä kaksi päivää vankina ja huumattuna, raiskaten tätä toistuvasti.

Kun Telek oli antanut kesällä CBC:lle haastattelun, Dyborn toimitti mediayhtiölle lakimiehensä välityksellä lausunnon. Dyborn väitti, ettei hän ollut Winnipegissä ajankohtana, jona Telek väitti saaneensa kyydin varastoille.

Telek perustelee kannettaan Dybornin keskeisellä asemalla. Hän haluaa naisen joutuvan yhtä lailla vastuuseen väitetyistä teoistaan. Kanteen mukaan Dyborn sai vastineeksi osallisuudestaan palkkaa, matkoja sekä majoituspalveluita.

– Saadakseen näitä etuja, Dyborn jatkaa vehkeilyä Nygårdin kanssa peitelläkseen ja salatakseen tämän rikoksia, kanteessa sanotaan.

Peter Nygårdin kuva oli hänen New Yorkin Broadwaylla sijaitsevan vaatemyymälänsä julkisivussa vielä tammikuun lopulla.­

Dybornin lausunnon mukaan naiset olivat tavanneet toisensa aikoinaan vain kerran lyhyesti Telekin äidin kautta hänen äitinsä vaateliikkeessä.

– Niihin aikoihin Telekin äiti vaikutti olevan hurmaantunut sedästäni Peter Nygårdista ja hänen vaatemallistostaan, ja hän oli selvästi tietoinen siitä, että kyseessä oli setäni, Dybornin lausunnossa sanottiin.

Dybornin tuolloisen väitteen mukaan Telekin äiti yritti järjestää tyttärelleen vaatesponsoria hänen avullaan, mutta tuloksetta.

Peter Nygård odottaa parhaillaan Winnipegin lähellä sijaitsevassa Headingleyn vankilassa luovutusta Yhdysvaltoihin.