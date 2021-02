Presidentti Joe Biden vakuutti Yhdysvaltojen sitoutuvan jälleen liittolaisiinsa – ”Amerikka on palannut”

Tammikuussa virkaa astunut Yhdysvaltain presidentti teki perjantaina Münchenin turvallisuuskokouksessa ensimmäisen merkittävän esiintymisensä maailmanpolitiikan näyttämöllä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui perjantaina Münchenin turvallisuuskokouksen järjestämässä virtuaalisessa tilaisuudessa. Kyseessä oli Bidenin ensimmäinen merkittävä esiintyminen presidenttinä maailmanpolitiikan näyttämöllä.

Puheessaan Biden esitteli visionsa Yhdysvaltojen paluusta sen perinteiseen rooliin demokraattisten arvojen johtavana puolustajana. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen ja Euroopan on turvattava tulevaisuutensa yhdessä.

– Lähetän selvän viestin maailmalle. Amerikka on palannut. Transatlanttinen liittolaisuus on palannut, Biden sanoi G7-maiden johtajien turvallisuuskokoukselle puhuessaan.

Koronapandemia muutti tänä vuonna Münchenin turvallisuuskokouksen virtuaaliseksi. Joe Biden piti oman kokouspuheensa Valkoisessa talossa perjantaina.­

Biden korosti, kuinka demokratia ”ei synny sattumalta”. Hänen mukaansa demokratian on voitettava autokratia, mutta sitä on myös puolustettava, vahvistettava ja uudistettava.

– Meidän on todistettava, että meidän mallimme ei ole historiallinen jäänne. Se on paras yksittäinen tapa ymmärtää tulevaisuuden lupaukset. Ja jos me työskentelemme yhdessä demokraattisten kumppaniemme kanssa voimalla ja itseluottamuksella, tiedän meidän kohtaavan jokaisen haasteen ja päihittävän jokaisen haastajan, Biden sanoi.

Bidenin mukaan maailmanlaajuinen kamppailu demokratian ja autokratian välillä on tullut käännekohtaansa.

– Liian monissa paikoissa, mukaan lukien Euroopassa ja Yhdysvalloissa, demokratian edistys on hyökkäyksen kohteena. Historioitsijat tulevat tutkimaan näitä hetkiä ja kirjoittamaan niistä. Tämä on käännekohta. Ja uskon jokaisella solullani, että demokratian on voitettava, Biden sanoi.

G7-maiden johtajat kohtasivat tänä vuonna virtuaalisesti Müncheniin matkustamisen sijaan.­

Biden lupasi myös Yhdysvaltojen olevan sitoutunut Nato-yhteistyöhön. Hän sanoi uskovansa edelleen sotilasliiton viidenteen artiklaan, jossa määritellään jäsenvaltioiden velvoitteet puolustaa muita jäsenvaltioita sekä tarkastelevansa uudelleen edeltäjänsä Donald Trumpin päätöstä rajoittaa Saksassa palvelevien yhdysvaltalaisjoukkojen määrää.

Hän sanoi Yhdysvaltojen tekevän läheistä yhteistyötä EU-kumppaneidensa kanssa, jotta jaetut yhteiset haasteet voidaan voittaa. Bidenin mukaan suurten demokratioiden on yhdistettävä voimansa selvitäkseen Kiinan ja Venäjän kaltaisista kilpailijoista.

Biden kuitenkin sanoi, ettei tavoittele ”uutta kylmää sotaa” Kiinaa vastaan vaikka uskookin, että länsimaisten demokratioiden on haastettava kilpailijoiden ”väkivaltaiset käytännöt”.

– Meidän on vastustettava Kiinan talousjärjestelmään kohdistamaa hyväksikäyttöä, Biden sanoi.

Hän mainitsi myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin tavoittelevan yhtenäisyydeltään heikompaa Eurooppaa. Iranin Lähi-idän vakautta horjuttavia toimia on Bidenin mukaan niin ikään vastustettava.