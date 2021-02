YK vaatii Dubailta todisteita siitä, että pakoa yrittänyt prinsessa Latifa on elossa

YK on myös pyytänyt lisätietoja prinsessan tapaukseen liittyen.

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto on ottanut prinsessa Latifa al-Maktoumin tapauksen esille Arabiemiraattien Geneven-lähetystön kanssa, Reuters uutisoi. YK on pyytänyt lisätietoja prinsessan tilanteesta ja todisteita siitä, että hän on elossa.

Latifan tapaus nousi esille aiemmin tällä viikolla, kun hänen ystävänsä julkaisivat prinsessan lähettämiä videoita. Ystävien mukaan videot on kuvattu, kun Latifa on ollut vankina Dubaissa.

Latifa yritti paeta Dubaista helmikuussa 2018. Hän jäi kuitenkin kiinni ja palautettiin takaisin kotimaahansa. Prinsessasta julkaistiin kuvia joulukuussa 2018. Tämän jälkeen hänestä ei ole kuultu julkisuudessa mitään.

Videoilla Latifa muun muassa kertoo olevansa isänsä, Dubain hallitsijan sheikki Mohammed bin Rashid al-Maktoumin ”panttivankina”.

Ystävien mukaan viestit päätettiin tuoda julkisuuteen, kun ne yllättäen loppuivat yli puoli vuotta sitten. Ystävien pelkona on, että Latifa jäi kiinni puhelimen käytöstä.

– Olemme tosi huolestuneita ja teimme yhdessä Latifan serkun ja Free Latifa -kampanjan Davidin (Haigh) kanssa päätöksen käyttää näitä videoita saadaksemme huomiota asialle ja saadaksemme päättäjiä mukaan, Latifaa aikoinaan paossa avustanut Tiina Jauhiainen kertoi IS:lle alkuviikolla.

Aiemmin Latifan tapausta ovat kommentoineet myös brittiministerit. Pääministeri Boris Johnson sanoi keskiviikkona olevansa ”huolissaan” prinsessa Latifan tilanteesta. Ulkoministeri Dominic Raab puolestaan sanoi, että uudet videot olivat ”hyvin huolestuttavia,” The Guardian uutisoi.