Tällainen on Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin hillitön linna – Suomen Niinistö kaipasi kompassia

Presidentti Erdoganin palatsi on suurempi kuin Valkoinen talo, Buckinghamin palatsi tai Kreml.

Erdoganin Valkoinen palatsi on 30 kertaa suurempi kuin Yhdysvaltojen presidentin virka-asunto Valkoinen talo.­

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ei pidä kynttiläänsä vakan alla, vaan näyttää valtansa myös ulkoisilla symboleilla. Yksi näistä on Ankaran laitamilla sijaitseva presidentinpalatsi Ak Saray, eli Valkoinen palatsi.

Vuonna 2014 valmistuneessa rakennuksessa on 1 150 huonetta ja sen pinta-ala on noin 200 000 neliötä.

Palatsin sanotaan olevan osoitus Erdoganin itsevaltaisesta politiikastaan.­

Palatsin sanotaan maksaneen hulppeat 270 miljoonaa euroa. Tosin hinta-arvio on monen mielestä laskettu rajusti alakanttiin. Muun muassa BBC kertoo lähteidensä perusteella, että palatsin rakentamiseen upposi lopulta 500 miljoonaa euroa.

Erdoganin palatsi sijaitsee Beştepessä, Ankaran lähellä.­

Ak Sarayn koko on helpompi hahmottaa, jos sitä vertaa muihin kuuluisiin rakennuksiin. Erdoganin linna on näet suurempi kuin Valkoinen talo Washingtonissa, Kreml Moskovassa, Buckinghamin palatsi Lontoossa tai Versaillesin palatsi Pariisissa.

Erdoganin palatsin huonekorkeus on huikea, jopa viisi metriä.­

Esimerkiksi amerikkalaislehti Washington Post on todennut, että Yhdysvaltain presidentin virka-asunto Valkoinen talo on kuin pikkuruinen siipirakennus Erdoganin palatsissa. Time-lehden mukaan Valkoinen palatsi on peräti 30 kertaa suurempi kuin Valkoinen talo.

Palatsi toimii myös Recep Tayyip Erdoganin ja hänen vaimonsa Emine Erdoganin virka-asuntona.­

Palatsissa on vaikutteita modernismista ja keskiaikaisen turkkilaisen seldžukki-valtakunnan rakennustyyleistä.

Kaikki eivät katso lopputulosta ihaillen. Arkkitehti Tezcan Karakus Candan on todennut NPR-kanavalle, että palatsi on sekava sekoitus eri aikakausien tyylejä. Osa ratkaisuista on arkkitehdin mielestä jopa epäonnistuneita.

– Palatsi edustaa eräänlaista muka-arkkitehtuuria. Siinä on Dolmabahçen palatsin portaat ja osia Topkapin palatsista, Candan viittaa kahteen tunnettuun ottomaanien palatsiin Istanbulissa.

Rakennuskompleksi vihittiin käyttöön 29. lokakuuta 2014.­

Palatsin huoneet ovat korkeita, parhaimmillaan viisi metriä.

Palatsia sisustettaessa ei ole euroja laskettu. The Daily Mailin mukaan pelkästään mattoihin upposi kahdeksan miljoonaa euroa.

Lehti kertoo, että palatsin seinät on päällystetty silkkitapetein, jotka maksoivat 2 300 euroa rulla.

Erään arvion mukaan palatsissa on 400 valtavan kokoista pariovea, jotka ovat yli kolme metriä korkeita. Niiden asentaminen lisäsi budjettia kuudella miljoonalla eurolla.

Rakennuksessa on peräti 1150 huonetta.­

Helsingin Sanomat kertoo, että palatsin pääkeittiössä turkkilaisia herkkuja kokataan paikallisten tiedotusvälineiden mukaan 650 neliömetrin tiloissa. Jo kullalla koristeltujen juomalasien on kerrottu maksaneen satoja euroja kappaleelta.

Paavi Franciscus tapasi Erdoganin marraskuussa 2014.­

Linna ei olisi oikea linna, ellei siellä olisi salakäytäviä. Mediatietojen mukaan Valkoiseen palatsiin johtaa useita tunneleita.

Kuten Valkoinen talo Washingtonissa, myös Erdoganin palatsi toimii presidentin kotina sekä komento- ja kontrollikeskuksena.

Palatsistä löytyy tilannehuone ja bunkkeri, jonka pitäisi kestää biologisten ja kemiallisten aseiden hyökkäykset sekä raketti-iskut.

Useita on huoneita on mahdoton salakuunnella.

Erdogan on toiminut maansa presidenttinä 28. elokuuta 2014 lähtien. Presidentinpalatsi vihittiin käyttöön vain muutamaa kuukautta virkaan astumisen jälkeen.­

Turkissa tapahtui kesällä 2016 sotilaiden vallankumousyritys. Tuolloin F-16 hävittäjät tekivät ilmaiskuja presidentinpalatsia piirittäviä panssarivaunuja vastaan. Palatsin mahdollisesti kärsimistä vaurioista ei ole tarkkaa tietoa.

Ennen presidentin virkaa Erdogan toimi Turkin pääministerinä vuodesta 2003 alkaen.­

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Erdoganin palatsissa vuonna 2015.

– Toivottavasti en eksy täällä. Ehkä minulla pitäisi olla kompassi mukana, Niinistö vitsaili tuolloin Daily Hürriyet -lehdelle.

Palatsin ylellisyys ja hinta sai sen valmistumisen aikaan useita irvailevia kommentteja maan oppositiosta. Kansanpuolueen edustaja Umut Oran totesi, että rakennuksen hinnalla Turkki olisi voinut lähettää ”kolme satelliittia Marsiin”.

Erdogan ja Angela Merkel tapasivat presidentinpalatsissa helmikuussa 2017.­

Myös sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Kemal Kilicdaroglu arvosteli palatsin yliampuvaa ylellisyyttä.

Kilicdaroglu vihjasi Financial Timesin mukaan, että palatsiin on rakennettu jopa kultainen vessa.

Ennen poliitikon uraa Erdogan toimi liikemiehenä ja pelasi jalkapalloa puoliammattilaisena.­

Erdogan kutsui Kilicdaroglun tarkastamaan palatsin tämän sanottua, että maan ”kultaisilla vessanpöntöillä istuvat” johtajat ovat unohtaneet tavallisten ihmisten huolet. Kilicdaroglu on kuitenkin kieltäytynyt astumasta koko palatsiin, jota hän pitää laittomasti rakennettuna.

Putin ja Erdogan tapasivat syyskuussa 2017.­

Erdoganin totesi vuonna 2014, että kenenkään ei pitäisi napista palatsista, koska se ei suoranaisesti kuulu hänelle.

– Ei se ole minun palatsini. Palatsi ei ole yksityisomaisuutta, vaan kuuluu kansalle.