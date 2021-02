Kylmä kurimus iskee nyt New Yorkiin: Satoja lentoja peruttu, varoitus annettu sakeista lumisateista

Texasissa piina jatkuu: sähkökatkojen lisäksi vesikin on vähissä. Seuraavaksi kurimuksen kouriin on joutumassa Yhdysvaltain itärannikko.

Yhdysvalloissa suurta osaa maan etelä- ja keskiosia kurittanut kylmä talvisää on työntymässä myös itärannikolle. Sääennusteissa varoitetaan sankoista lumisateista.

Yhdysvaltain kansallisen ilmatieteen laitoksen (NWS) mukaan talvimyrskyn vaikutusalue ulottuu Virginian osavaltiosta koilliseen.

New Yorkiin on ennustettu satavan lunta noin 13 senttiä.­

Lunta satoi tasaiseen tahtiin New Yorkissa torstaiaamuna paikallista aikaa. Sään takia satoja lentoja jouduttiin perumaan. Lisäksi kaupungissa jouduttiin siirtämään myöhemmäksi kahden koronarokotuspisteen avaamista, koska myrsky häiritsi rokoteannosten kuljetuksia.

New Yorkiin on ennustettu satavan lunta noin 13 senttiä. Kaupunki on tänä talvena peittynyt jo kahdesti lumeen myrskyjen jälkeen.

"Oli kuin olisin nukkunut jääkaapissa"

Kylmyydestä eniten kärsineessä eteläisessä Texasin osavaltiossa energiayhtiöt ovat vähitellen pystyneet palauttamaan sähköjä asiakkaille. Tosin vielä torstaiaamuna paikallista aikaa yli puoli miljoonaa kotia ja liikettä oli vailla sähköä.

Lunta satoi tasaiseen tahtiin New Yorkissa torstaiaamuna paikallista aikaa.­

Energiayhtiöt Texasissa ovat turvautuneet vähittäisiin sähkökatkoihin, jotta voitaisiin välttää sähköverkon ylikuormittuminen asukkaiden käynnistäessä lämmitystä.

David Hernandez, 37, vietti yönsä kirkossa Houstonissa muiden kodeistaan sinne tulleiden ihmisten kanssa. Hän yritti ensin yöpyä autossaan, mutta siellä tuli liian kylmä.

– Nesteet autossani muuttuivat itse asiassa jääksi, joten oli kuin olisin nukkunut jääkaapissa.

– Minun oli tultava tänne, Hernandez sanoi.

Texasin viranomaiset ovat avanneet noin 300 hätämajoituspaikkaa eri puolille osavaltiota.

Houstonissa tuhannet asukkaat kärsivät sähkökatkojen lisäksi vesipulasta, koska verkostoon ei saatu riittävästi painetta.

– Paine on hyvin alhainen. Älkää jättäkö vettä juoksemaan estääksenne putkia jäätymästä, varoitti Houstonin pormestari Sylvester Turner.

Yli seitsemän miljoonaa ihmistä Texasissa joutui niin ikään keittämään kaiken talousvetensä verkoston ongelmien vuoksi.

Talvimyrskyyn liitettyjä kuolemantapauksia on kirjattu ympäri Yhdysvaltoja jo yli 30. Lisäksi liki sataa ihmistä on hoidettu sairaaloissa paleltumien ja hypotermian vuoksi.

Vaikka arktinen ilmamassa onkin alkanut höllentää otettaan Texasissa ja muualla Yhdysvaltain eteläosissa, NWS sanoi hyisten pakkaskelien jatkuvan.