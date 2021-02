Talvimyrkyistä pahiten kärsinyt Yhdysvaltojen osavaltio on Texas.

Yhdysvalloissa ainakin 31 ihmistä on kuollut viime viikolla alkaneessa talvimyräkässä. Osa kuolemista on johtunut onnettomuuksista jäisillä teillä, osa suoraan kylmyydestä ja osa epäonnistuneista lämmitysyrityksistä, New York Times uutisoi.

Texasiin talvisää on iskenyt kovinten. Esimerkiksi CNN kutsuu sääilmiötä ”syväjäätymiseksi”.

Lunta satoi jo viime viikon lopussa. Kuva Fort Worthista sunnuntaina.­

Texasissa on tällä hetkellä poikkeuksellisen talvinen sää.­

Kylmä sää on aiheuttanut sähkökatkoja ja myös vesiputket ovat jäätyneet. Keskiviikkona ilman sähköjä oli reilu pari miljoonaa texasilaista. Torstainaamuna ilman sähköä oli 600 000, AP kertoo.

Noin 7 miljoonaa ihmistä on määrätty keittämään vetensä.

Brett Archibald yrittää viihdyttää perhettään samalla, kun he yrittävät pysyä lämpiminä kotonaan.­

Dan Bryant ja hänen Anna-vaimonsa lämmittelevät takan edessä poikiensa ja koiransa kanssa.­

Sähkökatkoista on syytetty uusiutuvaa energiaa, sillä esimerkiksi tuuliturbiinit ovat jäätyneet. Kuitenkin maakaasun ja muiden uusiutumattomien energian­lähteiden osuus on merkittävämpi sähköverkon toiminnan kannalta erityisesti talviaikaan ja pakkanen on jäädyttänyt myös maakaasu- ja ydinvoimaloiden laitteistoa, BBC kertoo.

Sähkökatkot ovat piinanneet Texasia viime viikon lopusta lähtien.­

Texas on panostanut viimeisen 15 vuoden aikana tuulivoimaan. Uusiutuva energia muodostaa noin 20 prosenttia osavaltion energiantuotannosta. Suurin osa tulee fossiilisista polttoaineista ja 10 prosenttia ydinvoimasta.

Monien kauppojen edustalla on nähty jonoja, kun ihmiset ovat lähteneet ostamaan ruokaa. Sähkökatkot ovat piinanneet texasilaisia jo monta päivää.­

Supermarketissa oli tyhjät hyllyt keskiviikkona Austinissa.­

Austin Energy, joka vastaa Texasin pääkaupungin energiantuotannosta, on varoittanut asiakkaita varautumaan siihen, että sähkökatkot voivat jatkua vielä torstaina. Austinin pormestari Steve Adler kehotti asukkaita käyttämään sähkö säästäväisesti.

– Jos sinulla on sähköä, yrittäkää elää melkein kuin teillä ei olisi sitä, Adler sanoi.

– Jos sinulla toimii lämmitys, pidä lämpö alhaalla.

Kodittoman naisen paleltumia hoidetaan kirkon pyörittämällä klinikalla Austinissa.­

Leonel Solis ja Estefani Garcia käyttävät autonsa lämmitystä lämmittääkseen kotinsa Dallasissa. Pariskunnan kodista katkesi sähkö sunnuntaina eikä se palannut vielä keskiviikkonakaan.­

Ihmisten lisäksi myös eläimet ovat kärsineet. San Antonion kädellisten turvapaikassa monet eläimet jäätyivät kuoliaaksi. Uhrien joukossa oli muun muassa simpanssi, useita apinoita, joitain makeja ja lukemattomia lintuja.

Palomiehillä oli vaikeuksia sammuttaa talopaloa Abilenessa, sillä vettä tuli ainoastaan yhdestä vesipostista, kun kolme vedenpuhdistuslaitosta ei toiminut kylmän sään aiheuttamien sähkökatkojen takia.­

Etelätexasilaisen kaupungin asukkaat puolestaan pelastivat kylmettyneitä kilpikonnia ja veivät ne kongressikeskukseen lämmittelemään, Reuters uutisoi.

Merikilpikonnia pelastettiin lämpimään South Padre Islandilla.­

Tuhansia merikilpikonnia oli ajautunut South Padre Islandin rannoille. Vapaaehtoiset saivat toimitettua lämpimään 4 700 eläintä. Kongressikeskuksessa kilpikonnat pidetään altaissa ja aitauksissa. Ne päästetään mereen, kun vesi on lämpimämpää.

– Tämä on ennennäkemätöntä tapahtuma, sanoi Wendy Knight, joka on Sea Turtle Inc -tutkimus- ja suojelukeskuksen toimitusjohtaja.

Knightin mukaan tavallisesti vain noin 100–500 kilpikonnaa ajautuu Etelä-Texasissa rannoille talvisin.

Suihkulähde jäätyi Flower Moundissa, Pohjois-Texasissa.­

Pflugervillessa onnistui jopa iglun rakentaminen.­

Torstaina sankkoja lumisateita ja jäätä oli odotettavissa Appalakkien alueella, Pohjois-Marylandissa ja Pennsylvanian eteläosissa.