Britannian ja AstraZenecan rokotesopimus osin julki – selkeä yhtäläisyys EU:n parjattuun sopimukseen

Termi ”parhain pyrkimyksin” on ollut kiistelyn keskiössä EU:n ja AstraZenecan välillä. Lääkeyhtiön mukaan se ei ole sitoutunut mihinkään, EU:n mielestä on.

AstraZenecan sopimus Britannian kanssa 100 miljoonaan koronavirusrokotteen toimittamisesta käyttää samaa termiä ”parhaista pyrkimyksistä” kuin parjattu sopimus Euroopan unionin kanssa, CNN uutisoi.

Britannia on kieltäytynyt julkistamasta sopimustaan lääkeyhtiön kanssa rokotteista. CNN:n mukaan osin salattu versio sopimuksesta on ollut kuitenkin julkinen jo useita kuukausia.

CNN sai linkin sopimukseen tietopyynnöllä liiketoiminnan, energian ja teollisen strategian ministeriöltä (BEIS). Sopimuksesta on salattu toimitettavien annosten määrä ja aikataulu.

Sopimuksessa AstraZeneca lupautuu ”parhain pyrkimyksin” pitäytymään alkuperäisessä toimitusaikataulussa. AstraZenecan on viimeistään 30 päivää ennen toimitusta vahvistettava toimituksen suuruus ja aikataulu.

Sopimuksen mukaan AstraZeneca ”parhain pyrkimyksin” pyrkii varmistamaan, että Britannia saa jatkossa ilmeisesti tietyn osuuden kokonaistilauksesta, jotta ostomääräys saadaan täytettyä.

Sopimuksen julkinen versio on pitkälti sama kuin se, jonka EU sopi AstraZenecan kanssa, toteaa asianajaja David Greene, joka on perehtynyt Britannian ja EU:n julkaisemiin, osin salattuihin sopimuksiin.

– Näissä sopimuksissa on monia samankaltaisuuksia, mukaan lukien käsite parhaista pyrkimyksistä. Se ei ole yllättävää, sillä ne on tehty samoihin aikoihin.

Itse asiassa Britannian virallinen sopimus AstraZenecan kanssa on päivätty 28. elokuuta eli päivä myöhemmin kuin EU:n ja AstraZenecan sopimus. Britannian hallitus oli tosin päättänyt jo toukokuussa varata sata miljoonaa annosta AstraZenecan rokotetta ja antaa yhtiölle noin sadan miljoonan tutkimusavustus.

Greenen mukaan parhain pyrkimyksin -termi on käytännössä keino tarjota suojaa AstraZenecalle siinä tapauksessa, ettei se pysty pysymään toimitusaikataulussa.

– He eivät kuitenkaan sen perusteella voi valita toista sopimusosapuolta toisen yli. Joten he eivät voi sanoa EU:lle, etteivät toimita heille, koska he toimittavat Britannialle ja vastaavaa. Se on aina ollut näin.

Koska molemmista sopimuksista on salattu osia, ei niitä voi täysin verrata keskenään.

EU:n ja AstraZenecan välillä leimahti riita tammikuussa, kun lääkeyhtiö ilmoitti toimittavansa huomattavasti vähemmän rokotteita kuin oli alunperin odotettu tuotantovaikeuksien takia. EU oli maksanut yli 300 miljoonaa euroa etukäteen varmistaakseen tuotantokapasiteetin.

AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot sanoi tammikuussa la Repubblican haastattelussa, ettei yhtiö sitoutunut toimittamaan EU:lle tiettyä määrää rokotteita tietyssä ajassa. Soriot syytti EU:ta siitä, että unioni oli tehnyt rokotesopimuksen myöhään.

– Britannian hallitus sanoi, että Britannian tuotanto menisi ensiksi Britanniaan. EU:n kanssa tehdyssä sopimuksessa on maininta, että Britannian tuotantolaitokset olivat mahdollisuus Euroopalle, mutta vasta myöhemmin.

EU:n mukaan sopimus AstraZenecan kanssa pitää sisällään sitovia tilauksia.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kuitenkin myöntänyt myös puutteet rokotehankinnoissa.

– Olimme myöhässä rokotteiden hyväksymisessä, liian optimistisia tuotannon laajuudesta ja ehkä olimme liian luottavaisia siihen, että tilauksemme todella toimitettaisiin ajallaan.