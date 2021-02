Uusien koronatapausten määrä putosi 16 prosenttia viime viikon ja sitä edeltävän viikon välillä maailmanlaajuisesti.

Koronatartuntojen määrä on vähentynyt jo viitenä perättäisenä viikkona, kertovat Maailman terveysjärjestön WHO:n tuoreet tilastot.

WHO kertoo, että uusia koronatapauksia raportoitiin maailmanlaajuisesti viime viikolla kaikkiaan 2,7 miljoonaa kappaletta, mikä oli 16 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

Myös raportoitujen koronakuolemien määrä on jatkanut laskuaan.

Viime viikolla raportoitiin maailmalaajuisesti kaikkiaan 81 000 koronavirukseen liittymää kuolemantapausta, mikä oli WHO:n mukaan 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

Yhteensä viisi WHO:n kuudesta alueesta ilmoitti kaksinumeroisen prosentuaalisen laskun uusissa tapauksissa.

Afrikassa ja läntisen Tyynenmeren alueella uusien tapausten määrä laski viime viikolla 20 prosenttia, Euroopassa 18 prosenttia, Amerikassa 16 prosenttia ja Kaakkois-Aasiassa 13 prosenttia.

Vain itäisellä Välimerellä raportoitiin kasvua, seitsemän prosenttia.

Mikä selittää koronatartuntojen määrän laskua?

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta arvioi, että kyseessä on kolmen tekijän summa.

– Monissa maissa tiukat rajoitustoimet ovat purreet. Toisaalta taas moni ihminen on sairastanut taudin ja näin on syntynyt laumaimmuniteettia. Myös rokotteiden jakaminen ja antaminen on lähtenyt käyntiin, mikä kasvattaa laumasuojaa.

– Sanoisin, että se on yhdistelmä näitä tekijöitä.

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo.­

Aivelo kertoo, että rokotusten vaikutus alkaa hiljalleen näkymään tilastoissa eri maissa.

– Israelissa rokotusten vaikutus näkyy jo. Britanniassa ensimmäinen rokote on annettu jo yli 15 miljoonalle ihmiselle, mikä on noin neljäsosa väestöstä. Siellä se alkaa varmasti lähiaikoina näkymään.

Aivelon mukaan on iloinen asia, että koronatartunnat ovat viidettä viikkoa laskusuunnassa. Herpaantua ei silti vielä saa, sillä tartunnat voivat lähteä uudelleen nousuun.

Hänen mukaansa pitää työskennellä sen eteen, että tartuntojen suunta pysyy laskussa.

– Osakekurssien kohdalla sanotaan, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Samaa lausahdusta voisi käyttää tässä yhteydessä.

"B.1.1.7", eli niin sanottu koronaviruksen brittivariantti voi Aivelon mukaan laittaa globaalit tartuntamäärät vielä nousuun.

– Tanskan tilanne herättää mielenkiintoa. Siellä tilannetta on seurattu tarkasti ja tartuntojen kokonaismäärä on saatu laskuun, mutta virusmuunnoksen määrä on kasvanut. Tulevat viikot kertovat, lähtevätkö tartunnat nousuun.

WHO:n raportissa todetaan, että virusmuunnokset sen sijaan jatkoivat leviämistään.

Brittimuunnosta ilmoitettiin yhteensä 94 maassa ja määrä lisääntyi kahdeksalla uudella maalla viikon takaiseen raporttiin verrattuna.

Tutkijatohtorin mukaan Suomen on syytä olla tarkkana:

– Täällä Suomessa, missä brittivariantti on nopeasti yleistynyt, tartuntoja ollut hyvin vähän ja rokotuksiakaan ei olla ehditty vielä suuria määriä antamaan, pitää kyllä olla hyvin varpaillaan.