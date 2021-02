Miljoonat ovat ilman sähköjä Texasissa ja muissa osavaltioissa talvimyrskyjen takia.

Yhdysvalloissa talvisää on pyyhkinyt maan keski- ja eteläosien yli ja monin paikoin on rikottu pakkasennätyksiä. Lisäksi ainakin 21 ihmistä on kuollut ja miljoonat ovat ilman sähköä, The Guardian uutisoi.

Pohjois-Carolinassa kolme kuoli tornadossa. Texasissa puolestaan neljä ihmistä kuoli Houstonissa, kun tuli levisi takasta. Muut kuolemat tapahtuivat Louisianassa, Kentuckyssä ja Missourissa. Kuolinsyyt vaihtelivat auto-onnettomuuksista häkämyrkytykseen.

Texasin osavaltio on joutunut turvautumaan säännösteltyihin sähkökatkoihin.­

Eniten sähkökatkoista on kärsinyt Texas, jossa neljä miljoonaa kotia ja yritystä oli ilman sähköä pakkasessa tiistaina. Talvimyrsky aiheutti fyysistä vahinkoa sähköverkkoinfrastruktuurille ja aiheutti piikkejä sähkön kysynnässä, New York Times kertoo.

– Kenenkään mallit sähköjärjestelmästä eivät nähneet, että kaikki 254 Texasin piirikuntaa saisi samanaikaisesti talvimyrskyvaroituksen, kuvailee Joshua Rhodes, Austinin yliopiston asiantuntija osavaltion sähköverkkoon liittyvissä asioissa

– Se rasittaa merkittävästi sekä sähkö- että kaasuverkkoa, jotka tuottavat sähköä ja lämmitystä.

Lunta tuiskutti Texasissa sunnuntaina.­

Texasissa monia taloja ei ole rakennuttu säilömään lämpöä. Esimerkiksi Austinissa Matthew Micik kertoi olleensa ilman sähköä 24 tuntia. Sinä aikana hänen asuntonsa sisälämpötila laski 1,6 celsiusasteeseen.

Monin paikoin myös vesiputket jäätyivät kylmässä säässä.

– Tällä hetkellä minulla on sähköä ja toivon, etten nyt manaa itselleni huonoa onnea sanomalla niin. Veden saamiseksi minun on kuitenkin kerättävä lunta ja sulatettava se. En koskaan ajatellut, että tekisin niin Texasissa, Dallasissa asuva Kelsey Muñoz kertoi.

Lumilautailija laskettelee Austinissa, Texasissa.­

Appalakkien alueella ilman sähköä oli yli 250 000 ihmistä ja suunnilleen saman verran oli ilman sähköä Oregonissa. Yhdysvaltojen etelärajan toisella puolen Meksikossa ilman sähköä oli neljä miljoonaa ihmistä.

Maa oli valkea myös Daytonissa, Ohiossa.­

Talvimyräkkä alkoi viime viikonloppuna ja on jatkunut myös tällä viikolla. Esimerkiksi Chicagossa lunta tuli 46 senttimetriä ja pakotti koulut perumaan lähiopetuksen tiistaina. Lunta tuli myös Meksikonlahden rannikolla.