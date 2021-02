Venäjällä leivotaan skandaalia Haaviston väitetystä ”salaisesta vaikuttaja-agenttien tapaamisesta” Pietarissa

Kremliä lähellä oleva Fan-sivusto paljastaa olleensa tarkkailemassa, ketkä Venäjän kansalaisyhteiskunnan edustajat menivät sisään Suomen Pietarin-pääkonsulaattiin tapaamaan ulkoministeri Pekka Haavistoa maanantai-iltana.

Venäjän trollimedia on hyökännyt pietarilaisia kaupunginvaltuutettuja Maksim Reznikiä (vas) ja Boris Vishnevskiä vastaan. Heidän väitetään osallistuneen ”salaiseen tapaamiseen” Pekka Haaviston kanssa maanantai-iltana sen jälkeen, kun Haavisto oli neuvotellut Sergei Lavrovin kanssa.­

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) Pietarin-vierailusta yritetään nyt kehittää Venäjällä skandaalia, jonka mukaan ryhmä pietarilaisia aktivisteja olisi osallistunut Haaviston järjestämään ”salaiseen” ja ”Venäjän-vastaiseen” tapaamiseen.

Haavisto kertoi jo ennen matkaansa avoimesti julkisuuteen, että hän aikoo tavata Pietarissa myös paikallisia kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Epävirallinen kansalaistapaaminen järjestettiin Suomen Pietarin-pääkonsulaatissa maanantai-iltana sen jälkeen, kun Haavisto oli ensin tavannut sekä Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin että Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin että Leningradin alueen kuvernöörin Aleksandr Drozdenkon.

Pietarin kaupunginjohtaja Aleksandr Beglov kuului myös Pekka Haaviston maanantain tapaamisohjelmaan.­

Pietarin niin kutsuttuun trollitehtaaseen kuuluva Fan-uutistoimisto on julkaissut jo useita artikkeleita, joissa se vaatii vastuuseen ennen kaikkea Haaviston tavanneita pietarilaisia kaupunginvaltuutettuja. Sivuston mukaan tapaamiseen ottivat osaa esimerkiksi Pietarin lakiasäätävässä kokouksessa eli kaupunginvaltuustossa istuvat opposition edustajat Maksim Reznik ja Boris Vishnevski.

Vishnevski, 66, edustaa demokratiamielistä Jabloko-puoluetta ja johtaa sen edustajaryhmää Pietarissa. Reznik, 46, on puolueeton, mutta hän kuuluu Kasvun puolueen (Partija Rosta) kolmihenkiseen edustajaryhmään.

Pietari on siitä harvinainen kaupunki Venäjällä, että sen valtuustossa ja kaupunginosavaltuustoissa istuu Vishnevskin ja Reznikin tapaan yhä joitakin niin kutsutun ”systeemin ulkopuolisen opposition” edustajia.

Fan-sivusto paljastaa olleensa kaiken lisäksi kuvaamassa Suomen Pietarin-pääkonsulaatin edessä vieraita, jotka menivät sisälle konsulaatin pääovesta ja tulivat ulos Haavisto-tapaamisen jälkeen. Tilanteesta kuvatun videon sivusto on julkaissut internetissä.

Boris Vishnevski on tuttu näky Pietarin kaduilla myös yhden miehen protesteissa. Tässä hän osoittaa mieltään pidätetyn toimittajan Ivan Safronovin puolesta kesällä 2020.­

Sivusto on haastatellut myös useita Venäjän duumassa ja liittoneuvostossa istuvia kansanedustajia, jotka vaativat ankaria toimia Reznikiä ja Vishnevskiä vastaan.

– He toimivat viidennen kolonnan asemassa eli edustaen vihollista Venäjän maaperällä. Heitä on kohdeltava ulkovaltioiden vaikuttaja-agentteina eikä heitä saa päästää enää ehdolle vaaleihin, vaatii kansanedustaja Jevgeni Fjodorov.

– Heidän asemansa kaupunginvaltuutettuna on tutkittava. Se status on riistettävä heiltä pois, sillä se harjoittavat Venäjän-vastaista toimintaa, Fjodorov jatkaa.

Pietarista kotoisin oleva Venäjän duuman kansanedustaja Vitali Milonov aikoo vaatia Pietarin lakiasäätävää kokousta tutkimaan Pekka Haaviston kanssa tavanneiden kaupunginvaltuutettujen toimet.­

Venäjän homopropagandalain isänä tunnettu kansanedustaja Vitali Milonov vaatii niin ikään, että Reznikin ja Vishnevskin toiminnan eettisyys on selvitettävä. Milonovin mukaan heillä ei ollut mitään valtuutusta tavata ulkomaalaisia diplomaatteja eikä puuttua ulkopolitiikkaan, koska he ovat vain kaupunginvaltuutettuja.

– Suurin osa pietarilaisista pitää tällaista tietenkin isänmaanpetturuutena. Tieto tästä on saatettava maksimaalisesti tavallisten kaupunkilaisten tietoon, Milonov sanoo.

Venäjän parlamentin ylähuoneessa istuva senaattori Sergei Tsekov katsoo niin ikään Reznikin ja Vishnevskin ylittäneen toimivaltuutensa tapaamalla suomalaisministeriä. Tsekov kutsuu heitä ”ulkomaisiksi agenteiksi” ja ”Venäjän pettureiksi”.

Fan-sivusto väittää myös tietävänsä, mitä Venäjän opposition edustajat puhuivat Haaviston kanssa.

Reznikin ja Vishnevskin väitetään vaatineen muun muassa, että Euroopan unionin on kovennettava pakotteita Venäjää vastaan ja Suomen pitäisi esimerkiksi estää maahan pääsy kaikilta Venäjän valtionhallinnon ja lainvalvontaviranomaisten edustajilta. Tapaamisessa väitetään keskustellun Venäjällä nähtyjen protestien ”tuloksista” ja ”Venäjän painostamisesta skandaalibloggerin” eli Aleksei Navalnyin avulla.

– Suomi käyttää Reznikiä ja Vishnevskiä hyväkseen halutessaan horjuttaa Venäjän sisäistä tilannetta, Fan siteeraa poliittiseksi tarkkailijaksi kutsuttua Juri Golubia.

Fan-sivusto kertoo lähettäneensä jo Suomen Pietarin-pääkonsulaattiin kyselyn, miksi Haavisto tapasi oppositiopoliitikkoja ja ”mitä salaisessa tapaamisessa puhuttiin”. Sivusto kertoo myös aikovansa tehdä Venäjän pääsyyttäjänvirastolle tutkintapyynnön tapauksen johdosta.

Fan-sivuston mukaan tapaamiseen osallistui kaupunginvaltuutettujen lisäksi ainakin Greenpeacen aktivisti Varvara Jarovaja, ympäristöaktivisti Oleg Bodrov sekä Pietarin Eurooppalaisen yliopiston professori Nikita Lomagin.

– Nämä ihmiset lausuvat jatkuvasti Venäjästä kielteisiä arvioita eivätkä tietenkään unohda ylistää Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, sivusto luonnehtii listaamiaan Haaviston vieraita.

Fan-sivusto kuuluu niin kutsuttuun Pietarin trollitehtaaseen, jota Venäjä on käyttänyt avukseen muun muassa Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin sekaantuessaan.

Sivuston rahoittajana toimii Jevgeni Prigozhin, jota kutsutaan myös presidentti Vladimir Putinin kokiksi johtuen hänen Kremlille järjestämistään pitopalvelun ruokatarjoiluista.

Prizozhin rahoittaa lisäksi omaa Wagner-yksityisarmeijaa, jonka sotilaita Venäjä on käyttänyt operaatioihinsa niin Krimillä ja Itä-Ukrainassa kuin Syyriassakin. Prigozhin on yksi Aleksei Navalnyin arkkivihollisista, sillä Navalnyi on paljastanut hänen bisnesimperiuminsa toimintaa.

Fan-sivuston lisäksi Haaviston oppositiotapaamisesta ovat kertoneet Venäjällä lisäksi myös Kremliä lähellä oleva Vzgljad-lehti sekä Moika78-uutissivusto.