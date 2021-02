Viisi miestä, joista osa on ollut tankkerilla kesästä 2017 lähtien, näkevät pian perheensä.

Öljytankkerilla lähes neljä vuotta olleet merimiehet pääsivät vihdoin kuivalle maalle, The Guardian kertoo. Öljytankkerin omistanut yhtiö ja merimiehet ovat päässeet sopimukseen maksamattomista palkoista ja miehistö toivoo pääsevänsä perheidensä luo jo maaliskuussa.

Viisi merimiestä lähti öljytankkeri MT Iban kyydissä matkaan kesällä 2017. Varustamo Alco Shipping ajautui kuitenkin myöhemmin talousongelmiin ja tankkeri hylättiin Persianlahdelle.

Miehistön palkanmaksu keskeytettiin ja merimiehet ovat eläneet satunnaisilla ruoka- ja hygieniatarvikelahjoituksilla.

Tankkeri ajoi karille Arabiemiraattien edustalla.­

Miehistö pääsi hetkellisesti kuivalle maalle, kun he tapasivat Alco Shippingin edustajia Arabiemiraattien Umm Al Quwainissa maanantaina. Varustamon uusi ostaja Shark Power Marine Services sopi maksavansa miehistölle 165 000 puntaa maksamattomia palkkoja. Tämä oli noin 65–70 prosenttia siitä summasta, joka miehistölle oltiin velkaa. Palkat maksettiin neuvotteluissa miehistöä auttaneen hyväntekeväisyysjärjestön kautta. Summasta puolet maksettiin nyt.

Miehistö on kotoisin Intiasta, Pakistanista ja Myanmarista. Kaksi heistä on ollut aluksella heinäkuusta 2017 lähtien, kaksi liittyi miehistöön vuoden 2018 lopussa ja viimeisin tulokas astui laivalle vuoden 2019 lopussa.

Miehistö saa vihdoin palkkansa ja pääsee lähtemään kotiin.­

Miehistö on luvannut pysyä tankkerilla ja tehdä välttämättömät työt aluksen hinaamiseksi Dubaihin. Siellä heidän on odotettava 15 päivää, kun aluksen myynnin paperityöt viimeistellään. Tämän jälkeen miehistö saa loput rahoistaan.

– Ostaja on luvannut meille, että me pääsemme kotiin ja toivon, että pääsen kotiin 5. maaliskuuta jälkeen. Perheeni on todella onnellinen, myanmarilainen insinööri Nay Win, 53, iloitsi.