Marinin esittelee lehdessä Norjan pääministeri Erna Solberg, joka kuvailee Marinin nopeasti sopeutuneen pandemia-ajan pääministerin tehtävään.

Suomen pääministeri Sanna Marin on päässyt Time-lehden listalle TIME100 Next. Kyseisellä listalla on vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka ”antavat toivoa” globaalin pandemian aikana. He ovat esimerkiksi koronavirusta vastaan taistelevia tutkijoita ja lääkäreitä, totuutta puolustavia toimittajia, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistäviä aktivisteja tai taiteilijoita sekä ”nousevia johtajia”.

Osana tätä Time-lehti on myös julkaissut Time-lehden kannen, jossa on Marinin kuva.

– Kansainvälisesti Sanna Marinia on juhlittu nuorena pääministerinä. Hän ei ole kuitenkaan politiikan noviisi ja pandemian aikana hän on todistanut, että hyvä johtajuus ei riipu iästä.