Suomalainen Tiina viestitteli salaa pakoa yrittäneen Dubain prinsessan kanssa – huoli heräsi, kun viestit loppuivat

Tiina Jauhiainen kertoo, että viestittely loppui reilusti yli puoli vuotta sitten. Hän pelkää, että prinsessa jäi kiinni puhelimen käytöstä.

Keväällä 2019 suomalaista Tiina Jauhiaista lähestyi henkilö, joka kertoi haluavansa välittää viestin Dubain hallitsijan tyttäreltä prinsessa Latifa al-Maktoumilta. Jauhiainen oli auttanut Latifaa pakenemaan helmikuussa 2018 Dubaista. He olivat kuitenkin jääneet kiinni maaliskuun alussa ja Latifa päätyi takaisin kotimaahansa.

– Hän kysyi turvakysymyksiä kuten, minkä lempinimen olin antanut Latifalle ja mitä hän antoi minulle syntymäpäivälahjaksi vuonna 2013. Sain tämän jälkeen ensimmäisen viestin ja tämän henkilön avustuksella alettiin vaihtaa viestejä. Meni useita viikkoja ennen kun Latifalle saatiin toimitettua puhelin, Jauhiainen kertoo IS:lle nyt.

– Se oli tosi yllättävää. Heti turvakysymyksistä näin, ettei se voi olla kukaan muu kuin Latifa. Niihin aikoihin olin saanut paljon viestejä epämääräisiltä ihmisiltä, mutta tämä oli ainoa, josta tajusin, että tämä on aito.

Tiina Jauhiainen ja prinsessa Latifa tutustuivat, kun Jauhiainen antoi prinsessalle yksityistunteja capoeirassa. Heistä tuli ajan myötä ystävät.­

Latifa kertoi nyt julkisiksi tulleissa videoissa olevansa isänsä ”panttivanki” ja asuvansa huvilassa, jonka ikkunat ja ovet on teljetty ja hän on poliisin vartioimana. Jauhiaisen mukaan Latifaa pidettiin huvilassa, joka sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä kuuluisasta Burj Khalifasta ja noin korttelin päässä rannasta.

– Kaiken keskellä, mutta kaikkien tietämättömissä. Tai niin he luulivat.

– Usein ajatellaan, että pitää olla vankilan sellissä ollakseen vankina. Mutta sillä ei ole merkitystä, missä on vankina, jos ei päästetä edes ulos haukkaamaan raitista ilmaa eikä sinulla ole tietoa siitä, mitä sinulle tapahtuu. Ikkunat oli tilkitty kiinni ja siellä on kameroita. Se on rankka paikka kenelle tahansa, Jauhiainen sanoo.

Prinsessa Latifa julkaisi pakoyrityksensä aikoihin videon, joka teki hänen tapauksensa tunnetuksi ympäri maailman.­

Nyt on kulunut reilusti yli puoli vuotta siitä, kun viimeinen viesti tuli. Jauhiaisen mukaan Latifan ystävien pelkona on, että prinsessa on jäänyt kiinni puhelimen käytöstä.

– Olemme tosi huolestuneita ja teimme yhdessä Latifan serkun ja Free Latifa -kampanjan Davidin (Haigh) kanssa päätöksen käyttää näitä videoita saadaksemme huomiota asialle ja saadaksemme päättäjiä mukaan.

Viimeinen julkisuuteen annettu kuva prinsessa Latifasta. Kuvassa myös Irlannin entinen presidentti ja YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson. Robinson on sanonut joutuneensa ”kauhealla tavalla huijatuksi” prinsessan tilanteeseen liittyen ja toivoo, että hänen tapauksensa tutkitaan.­

Jauhiainen on ollut mukana Free Latifa -kampanjassa sen jälkeen, kun pakoyritys epäonnistui.

Jauhiainen kertoo saavansa edelleen kylmiä väreitä muistellessaan kolmen vuoden takaisia tapahtumia. Tuolloin kommandot tunkeutuivat pakoalukselle Intian edustalla ja veivät Latifan pois alukselta. Jauhiainen ja paossa auttanut ranskalaisamerikkalainen ex-vakooja kuljetettiin takaisin Arabiemiraatteihin.

– Hullua ajatella, että siitä on jo kolme vuotta. Se oli sen verran mullistava kokemus meille kaikille. Itse en silloin tiennyt, selviäisinkö.

Pakoyrityksensä aikoihin Latifa julkaisi YouTubessa videon, jossa väitti muun muassa tulleensa kidutetuksi ja eristetyksi isänsä toimesta. Hän myös väitti aiemmin Britanniassa pakoa yrittäneen sisarensa elävän huumattuna ja tarkoin vartioituna Dubaissa. Jauhiainen uskoo päässeensä vapaaksi, kun videosta tuli maailmanlaajuisesti uutinen.

Jauhiainen toimi FreeLatifa-kampanjassa päätoimisesti parin vuoden ajan. Nyt hänellä on kokopäiväinen työ, joskin Latifan tapaus on edelleen ”tärkeyslistalla ykkösenä”.

Jauhiainen on pitänyt ystävänsä tapausta esillä julkisuudessa.­

Jauhiainen iloitsee siitä, että YK ottaa Latifan tapauksen puheeksi Arabiemiraattien kanssa. Hän toivoo myös suomalaispoliitikoilta kannanottoja.

– Suomi on hakemassa YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä ja toivoisin, että Suomen hallitus ja ministerit ottaisivat edes tämän takia vihdoinkin Latifan tapaukseen kantaa. Tai jos ei muuten, edes sen takia, että Suomen kansalainen oli tapahtumissa osallisena.

– Tuntuu siltä, että mitä tässä voi enää tehdä, että saadaan muutosta aikaan. Toivon, että nämä uudet todisteet auttavat meitä.