YK käsittelee Latifan tapausta Arabiemiraattien kanssa – prinsessa lähetti huolestuttavia viestejä ystävilleen

YK:n toimikunnan mukaan prinsessan tilanteesta voidaan käynnistää tutkinta, kun hänen videonsa on analysoitu.

YK aikoo nostaa puheeksi Dubain hallitsijan tyttären prinsessa Latifa al-Maktoumin tilanteen Arabiemiraattien viranomaisten kanssa, BBC uutisoi.

Latifan tapaus nousi takaisin uutisotsikoihin, kun hänen ystävänsä julkaisivat naisen lähettämiä viestejä. Viesteissä Latifa muun muassa sanoo olevansa isänsä ”panttivankina” ja kertoo, että häntä pidetään vankina huvilassa, jonka ikkunat ja ovet on teljetty.

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto on nyt antanut ymmärtää, että se aikoo kuulla Arabiemiraatteja prinsessan kohtalosta. YK:n mielivaltaista vapaudenriistoa tutkivan toimikunnan edustaja on sanonut, että toimikunta voisi käynnistää tutkinnan, kun prinsessa Latifan videot on analysoitu.

Prinsessa Latifan isä, Dubain hallitsija, on sheikki Mohammed bin Rashid al-Maktoum, joka on yksi maailman rikkaimmista valtionpäämiehistä. Aktivistit ovat kritisoineet sheikkiä siitä, ettei tämä siedä erimielisyyksiä ja Dubain oikeusjärjestelmä syrjii naisia.

Prinsessasta julkaistiin kuvia joulukuussa 2018. Tämän jälkeen häntä ei ole nähty julkisuudessa.­

Prinsessa Latifa yritti paeta ystäviensä avulla Dubaista alkuvuonna 2018. Hän jäi kuitenkin kiinni muutamia päiviä myöhemmin Intian edustalla veneessä.

Prinsessa lennätettiin takaisin Dubaihin, jossa hän on ollut siitä lähtien.

Latifasta julkaistiin kuvia joulukuussa 2018. Tämän jälkeen hänestä ei ole kuitenkaan julkisuudessa kuulunut mitään.

Ystävät perustelivat salaisten viestien julkaisemista sillä, että he ovat huolissaan prinsessan turvallisuudesta.