Mediat: Kanada kiristämässä aselakeja – mahdollistaa käsiaseiden kieltämisen

Lisäksi lakiuudistuksen on määrä muun muassa helpottaa aseluvan perumista ja lisätä toimia aseiden salakuljetuksen estämiseksi etelänaapurista Yhdysvalloista.

Kanadassa on määrä hyväksyä laaja aselakiuudistus, joka antaisi kaupungeille mahdollisuuden kieltää käsiaseet. Asiasta kertovat yhdysvaltalaislehdet New York Times ja Hill.

Lakiuudistuksen myötä viranomaisten olisi myös muun muassa helpompi perua aselupa. Lisäksi aseenomistajien perheenjäsenet ja ystävät voisivat jatkossa pyytää aseiden poisottamista, jos he uskovat, että niitä voitaisiin käyttää väkivaltaisiin tarkoituksiin.

Uudistuksen on määrä myös laajentaa poliisin ja rajaviranomaisten mahdollisuuksia rajoittaa aseiden saapumista Yhdysvalloista. Iso osa Kanadaan saapuvista laittomista käsiaseista on New York Timesin mukaan tullut etelänaapurista.

Lailla pyritään myös koventamaan salakuljetuksesta seuraavia rangaistuksia. Hillin mukaan aseiden salakuljetuksesta voisi jatkossa saada 14 vuoden vankeustuomion aiemman kymmenen vuoden sijaan.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau ilmoitti uusista toimista tiistaina lehdistötilaisuudessa.

Viime vuonna Kanada kielsi rynnäkköaseet

Uusi liittovaltion tason lakiuudistus laajentaisi Kanadan viime vuonna tekemää aselain kiristystä. Hallituksen päätöksellä kiellettiin yhteensä noin 1 500 rynnäkköasemallin ja niiden muunnelmien myynti, osto, käyttö ja maahantuonti.

Viimevuotiseen päätökseen vaikutti saman vuoden huhtikuussa tapahtunut joukkoampuminen, jossa kuoli yli 20 ihmistä. Kanadan historian pahin joukkoampuminen tapahtui Nova Scotian provinssissa Kanadan itärannikolla.

Ampuminen johti 13 tuntia jatkuneeseen ampujan takaa-ajoon. Lopulta poliisi surmasi ampujaksi epäillyn 51-vuotiaan miehen.

Tuore aselakiuudistus on viimeisin askel, jolla hallinto pyrkii lunastamaan Trudeaun Nova Scotian ampumisen jälkeen tekemiä lupauksia. Maan parlamentin uskotaan hyväksyvän lakiuudistuksen, kertoo New York Times.

Pääministerin mukaan kanadalaisten turvaamiseen aseväkivallalta tarvitaan ”muutakin kuin rukouksia”.

– Me tarvitsemme konkreettista toimintaa, hän sanoi lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Käsiaseiden käyttöä rajoitetaan jo entuudestaan

Trudeaun mukaan hallinto tulee pikapuoliin myös aloittamaan aiemmin luvatun vapaaehtoisen aseiden takaisinosto-ohjelman. Ohjelma koskee NYT:n mukaan viralliselta listalta löytyviä noin 1 500 rynnäkköasetta.

Kanadalaisen uutiskanava CBC:n mukaan viimevuotisen kiellon jäljiltä on voimassa eräänlainen kahden vuoden mittainen siirtymäaika, jonka avulla listattujen aseiden omistajille voidaan tarjota aikaa noudattaa kieltoa. Siirtymäaika päättyy ensi vuoden huhtikuun lopussa.

Automaattiaseet ovat olleet jo pitkään kiellettyjä Kanadassa. Maan lainsäädännön mukaan yhdelläkään aseella ei tule voida ampua enempää kuin viisi ammusta ilman, että ase tarvitsee ladata.

Armeijatyyppiselle rynnäkköaseelle ei kuitenkaan ole laissa määritelmää. Kanadan ratsupoliisi joutuu arvioimaan mallikohtaisesti, tuleeko ase lisätä listalle.

Kanadassa on NYT:n mukaan metsästyskivääreihin verrattuna suhteellisen vähän käsiaseita ja niiden käyttöä on pitkään rajoitettu. Viranomaisia lukuun ottamatta kanadalaiset saavat käyttää käsiasetta vain ampumaradalla. Muina aikoina aseen tulee olla lukitussa säilössä omassa kodissa.

Lehden mukaan liittovaltiotason käsiasekielto voisi kuitenkin kohdata poliittista vastustusta. Uuden lain myötä Trudeau voisi saada paikalliset päättäjät tekemään kiellot hänen puolestaan.