Trumpia ja Giuliania vastaan nostettiin kanne kongressin valtauksesta – kaksikon väitetään rikkoneen Ku Klux Klan -lakia

Kanteen takana on edustajainhuoneen jäsen Bennie Thompson.

Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia ja hänen asianajajaansa Rudy Giuliania vastaan on nostettu liittovaltiotason kanne salaliitosta kongressitalon valtaamiseksi.

Sen mukaan miehet juonittelivat yhdessä äärioikeistolaisten Proud Boys ja Oath Keepers -järjestöjen kanssa, kertoo CNN.

Kanteen takana on mississippiläinen edustajainhuoneen jäsen Bennie Thompson. New York Timesin mukaan kanteen jätti hänen puolestaan Yhdysvaltain tunnetuin kansalaisoikeusjärjestö N.A.A.C.P. Järjestön tarkoituksena on auttaa Thompsonia oikeusjutun aikana.

Hakee korvausta

Thompson hakee korvausta, koska hänen terveytensä vaarantui hyökkäyksen aikana. 72-vuotias Thompson joutui hyökkäyksen aikana käyttämään kaasunaamaria ja kuuli laukauksen, kun poliisit ampuivat yhden mielenosoittajista. Hän joutui ahtaaseen turvapaikkaan, jossa olleilla todettiin myöhemmin kaksi koronavirustartuntaa.

– Pelkäsin henkeni puolesta, Thompson sanoi New York Timesin mukaan.

– Päivääkään ei kulu, että en ajattelisi tätä. Haluan oikeuden toteutuvan asiassa.

Thompson sanoo, että ei olisi harkinnut kannetta, jos senaatti olisi tuominnut Trumpin viikonloppuna virkarikoksesta. Kanteessa ei ole määritelty summaa, jota Trumpilta ja Giulianilta halutaan.

Donald Trump selvisi virkarikossyytteestä senaatin määrävähemmistön turvin. Nyt demokraattiedustaja yrittää päästä hänen kimppuunsa toista kautta.­

Yhdysvalloissa korvausvaatimuksia käytetään tehokkaana keinona, jos katsotaan, että muulla tavoin ei ole saatu haluttua oikeutta. Kanteeseen odotetaan liittyvän myös muita demokraattien edustajia.

Thompsonin mukaan Trumpin lausunnot ja twiitit kuukausien ajalta edelsivät ja edistivät hyökkäystä. Sen tarkoituksena oli estää kongressia vahvistamasta vuoden 2020 presidentinvaalien tulosta. Trump hävisi ne demokraattien Joe Bidenille.

Ku Klux Klan -laki

Guardianin mukaan kanteessa esitetään, että Trump ja Giuliani rikkoivat vuonna 1871 laadittua ”Ku Klux Klan” -lakia. Se kieltää väkivaltaiset salaliitot kongressien perustuslaillisten tehtävien estämiseksi.

Ku Klux Klan on Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen perustettu rasistinen järjestö, joka toimii yhä. Se harjoitti laajaa terroria Yhdysvaltain etelävaltioissa, ja liittovaltio käytti kovia keinoja saadakseen sen kuriin 1870-luvulla.

Järjestön perinne elää monissa muissa äärioikeistolaisissa järjestöissä, joihin Proud Boys ja Oath Keepers kuuluvat. Niiden jäsenet osallistuivat näyttävästi kongressitalon valtaukseen tapaninpäivänä.

Myös nuo kaksi järjestöä ovat kanteen kohteina.