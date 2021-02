Skottitutkijat selvittivät baarien korona­turvallisuutta – tulos on tyly: ”Suurimmaksi osaksi he eivät edes yrittäneet”

Tutkijoiden mukaan turvallisuusohjeita rikottiin 29 baarissa, jossa he vierailivat. Henkilökunta ei juuri puuttunut rikkeisiin ja sortui sellaisiin itsekin.

Skottitutkijoiden mukaan koronaohjeiden noudattaminen on baareissa hankalaa.­

Voivatko baarit olla turvallisia pandemiasta huolimatta? Skotlannissa viime kesänä tehdyn kokeen mukaan eivät, selviää tuoreesta tutkimuksesta, CNN uutisoi.

Tutkimus julkaistiin maanantaina Journal of Studies on Alcohol and Drugs -julkaisussa.

Stirlingin yliopiston professori Niamh Fitzgerald vieraili kollegoidensa kanssa viime kesänä 29 baarissa ja tarkkaili, miten niissä huolehditaan turvallisuudesta.

Tutkijoiden mukaan huolimatta hallituksen ohjeistuksesta ja baarien omistajien turvallisuuslinjauksista, asiakkaat ja henkilökunta eivät noudattaneet yksinkertaisimpiakaan ohjeita, joilla koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä. Tämä piti paikkansa etenkin silloin, kun asiakkaat olivat päihtyneitä.

Baarit saivat avata ovensa Skotlannissa heinäkuussa kevään koronasulun jälkeen. Tuolloin baareja ohjeistettiin pitämään asiakasryhmien välillä vähintään metrin etäisyys, asiakkaiden oli istuttava ja henkilökunnan käytettävä kasvomaskeja.

Tutkijoiden mukaan henkilökunta ei käyttänyt kasvomaskeja johdonmukaisesti vaan jotkut esimerkiksi laskivat maskia puhuessaan asiakkaille. Eräässä baarissa puolestaan humalainen asiakas kiitti tarjoilijaa kuvasta suukolla poskelle. Lisäksi monessa paikassa laulettiin ja soitettiin kovaa musiikkia, ihmiset liikkuivat baarissa välittämättä sosiaalisesta etäisyydestä ja eri porukoissa olleet asiakkaat ja henkilökunta kättelivät ja syleilivät toisiaan, tutkimuksen tuloksesta kerrotaan yliopiston verkkosivuilla.

Tutkijoiden mukaan ohjeiden noudattaminen oli vaikeaa etenkin, kun asiakkaat olivat päihtyneitä.­

Ja vaikka monessa paikassa oli muutettu järjestystä, jotta pöytäryhmien välillä olisi enemmän etäisyyttä, ruuhkaa esiintyi kuitenkin vessoissa ja käytävillä.

Fitzgeraldin mukaan yhtä tapausta lukuun ottamatta henkilökunta ei kyennyt lopettamaan riskialtista käyttäytymistä.

– Me huomasimme, että suurimmaksi osaksi he eivät edes yrittäneet.

Fitzgeraldin haastattelemien baarien omistajien mukaan henkilökunta oli tottunut hallitsemaan päihtyneitä henkilöitä. Fitzgeraldin mukaan ongelma saattoi olla kuitenkin siinä, että nyt pitäisi puuttua ystävälliseen käytökseen, jollaiseen ei aiemmin ole pitänyt puuttua.

Fitzgerald uskoo, että tartuntariskiä voitaisiin pienentää, jos baarien henkilökunta selkeästi kertoisi koronaohjeista ja mitä odotuksia asiakkaisiin kohdistuu. Myös hallituksen ulkonaliikkumiskielto voi auttaa tartuntojen vähentämisessä ja toisaalta baareja voitaisiin tukea niin, etteivät ne joudu avaamaan oviaan, jos eivät voi operoida turvallisesti, Fitzgerald sanoo.