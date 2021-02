New Yorkin korona­kuvernöörin maine meni hoito­koti­skandaalissa

Kuvernööri Andrew Cuomon avustajan kerrotaan myöntäneen, että koronakuolleisuuslukuja pimitettiin Trumpin pelossa, ja nyt New Yorkin epäillään myös tehneen huonoja päätöksiä hoitokotien turvallisuuden suhteen.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo puhui ennen skandaalin paljastumista tammikuussa rokotuskeskuksessa Brooklynissa.­

Korona nostaa maineeseen – ja voi myös tuhota sen nopeasti.

Viime vuonna koronakriisin keskellä ylistystä kerännyt New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo joutui maanantaina selittelemään hallintonsa toimia jupakassa, jossa osavaltion hoitokodeissa koronaan kuolleiden määriä oli esitetty virallisissa tilastoissa jyrkästi alakanttiin.

Hoitokodeissa koronaan kuolleita ilmoitetaan nyt olevan lähes 15 000, kun luku vielä tammikuussa oli noin 8 500.

Korjaus tehtiin vasta osavaltion yleisen syyttäjän puututtua asiaan. Osavaltion lainsäätäjät olivat vaatineet selvitystä jo kuukausia.

– Meidän olisi pitänyt tehdä parempaa työtä ja tarjota tietoa niin paljon ja niin nopeasti kuin pystymme, Cuomo myönsi lehdistötilaisuudessaan Guardianin mukaan.

– Poikkeuksia ei voi tehdä. Otan siitä vastuun, hän jatkoi.

Skandaalin uumoillaan haittaavan Cuomon poliittisen uran jatkoa, sillä republikaanit vaativat hänen eroaan ja tutkintaa ja oman demokraattipuolueenkin poliitikot ovat syyttäneet Cuomon hallintoa avoimuuden puutteesta ja viivyttelystä.

Vielä viime keväänä Cuomon tähti säihkyi kirkkaana, kun hän päivittäisissä koronatiedotustilaisuuksissaan tarjosi kaunistelematonta tietoa kriisistä ja esiintyi jämäkkänä johtajana. Cuomosta tuli kasvot kansalaisia koettelevalle kriisille, jota presidentti Donald Trumpin hallinto pyrki vähättelemään.

Cuomo pokkasi viestintänsä ansiosta kansainvälisen Emmy-palkinnon, ja viime lokakuussa hän julkaisi kokemuksistaan kirjan, jossa käsittelee johtajuutta kriisissä.

Tilastot johtivat harhaan

Tiheään asutusta New Yorkista tuli koronaepidemian iskettyä yksi maailman pahimmista kriisipesäkkeistä. Erityisesti covid-19-tauti niitti tuhoa hoitokodeissa, kuten kävi muuallakin maailmalla.

Kuvernööri Cuomo vaati kriisin pahimman vaiheen aikana toistuvasti liittovaltiolta tukea ja koordinaatioapua osavaltioille ja oli asiassa napit vastakkain presidentti Trumpin kanssa.

Nyt epäillään, että hänen omassa johtajuudessaankin oli parantamisen varaa.

New Yorkin skandaali juontuu käytäntöön, jossa potilaan kuolinpaikaksi rekisteröitiin sairaala, vaikka henkilö olisi saanut tartunnan hoitokodissa ja viety sieltä sairaalaan ennen menehtymistään.

Kuvernööri Andrew Cuomo poistui avustajansa Melissa DeRosan kanssa Trump Towerista tammikuussa 2017, kun hän oli ollut tapaamassa pian presidentiksi nousevaa Donald Trumpia.­

Cuomon pääneuvonantajan Melissa DeRosan on kerrottu myöntäneen viime viikolla yksityisessä tilaisuudessa, että hallinto ”jäätyi” ja viivytteli sekä lukujen korjaamista että selvityksen antamista osavaltioparlamentille viime syksynä, koska pelkäsi, että tietoja ”olisi voitu käyttää heitä vastaan”. Tämä tulkittiin suoraksi viittaukseksi kärhämään New Yorkin ja Trumpin hallinnon välillä.

Cuomo on itse painottanut, että yhtäkään koronakuolemaa ei pimitetty, vaan kaikki lisättiin osavaltion kokonaiskuolleisuuteen. Hän on aiemmin jopa esittänyt, että kuolinpaikka olisi toissijainen.

– Kuoli sairaalassa tai kuoli hoitokodissa? He kuolivat, Cuomo sanaili tammikuun lopulla.

Taustalla virheitä?

Tilastoinnilla on kuitenkin suuri merkitys, koska newyorkilaisten hoitokotiuhrien omaiset ovat esittäneet painavaa kritiikkiä osavaltion kriisitoimia kohtaan.

New York teki viime maaliskuussa päätöksen palauttaa koronan sairastaneita hoitokoteihin sairaaloista, jotta niiden kuormitus helpottaisi. New York Timesin mukaan monet omaiset epäilevät tämän levittäneen tautia ja syyttävät, että viranomaiset eivät tehneet riittävästi eristääkseen mahdollisesti tautia kantaneita muista hoitokotien asukkaista. Positiivisen testin antaneet hoitokotien työntekijät saivat alkuvaiheessa myös jatkaa työskentelyä, jos heillä ei ollut oireita.

Iäkäs asukas sai koronarokotteen Brooklynin Bath Beachissa sijaitsevassa hoitokodissa tammikuun alussa.­

Korjatut luvut hoitokotikuolleisuudesta tarkoittavat, että noin joka seitsemäs hoitokodin asukas olisi menehtynyt New Yorkissa koronaan.

On jopa epäilty, että hoitokotien koronakuolleisuutta olisi tahallaan piiloteltu virheellisellä tilastointitavalla, mutta tällaisesta ei ole todisteita.

Kuvernööri Cuomo on sanonut pitävänsä kohua poliittisena ajojahtina ja todennut, että koronakriisin hoidossa noudatettiin liittovaltion suosituksia ja kaikki viranomaiset tekivät parhaansa.

– Hoitokodit ja sairaalat olivat keskellä helvettiä ja keskellä pandemiaa, ja ne yrittivät selviytyä … mutta tiedon pidättämisellä loimme tyhjiön, jossa epäily ja kyynisyys ja salaliittoteoriat pääsivät leviämään ja lisäsivät hämmennystä, Cuomo sanoi maanantaina AP:n mukaan.

Osavaltion demokraattipäättäjiä on nyt mukana republikaanien hankkeessa puuhaamassa lakia, jolla kuvernööriltä riisuttaisiin hänen valtaoikeuksiaan poikkeustilassa. Republikaanit puhuvat jopa virkasyytteestä Cuomolle, mutta vähemmistöasemassa heillä ei ole mahdollisuutta yksin sellaista nostaa.

Cuomosta, 63, on ajoittain puhuttu jopa mahdollisena tulevana presidenttiehdokkaana, mutta nyt demokraateilla on edessään hankala valinta. Jos he tukevat Cuomoa, republikaanit voivat saada tästä lyömäaseen.

Cuomo aikoo tiettävästi mittauttaa suosionsa ensi vuonna kuvernöörinvaaleissa, joissa hän pyrkii jo neljännelle kaudelleen osavaltion johdossa.