Madeleine McCannin, 3, katoamistapaus on ollut maailmanlaajuinen puheenaihe jo pian 14 vuoden ajan.

Kolmevuotias Madeleine McCann katosi 3. toukokuuta 2007 ollessaan vanhempiensa ja heidän ystäviensä kanssa lomalla Praia da Luzissa Portugalissa.

Madeleine ja hänen kaksivuotiaat sisaruksensa oli jätetty nukkumaan perheen lomahuoneistoon vanhempien lähdettyä illalliselle läheiseen ravintolaan. Kun vanhemmat palasivat, Madeleine oli kadonnut. Häntä ei ole koskaan löydetty.

3-vuotiaan tytön katoaminen on kerännyt laajaa mediahuomiota. Katoamista ovat tutkineet Portugalin, Britannian, Saksan ja monen muunkin eurooppalaisen maan viranomaiset. Selvityksiä teki jopa Scotland Yard.

Madeleinen katoamisesta on syytetty kansainvälistä pedofiiliverkostoa ja laitonta adoptioverkkoa. Myös yksittäisiä ihmisiä on epäilty tytön sieppaamisesta. Jopa Madeleinen vanhempien epäiltiin lavastaneen katoamisen julkisuuden tai rahallisen hyödyn toivossa.

Aikaa kului. Yksikään johtolanka tai yleisövihje ei auttanut löytämään tyttöä. Kunnes 13 vuotta Madeleinen katoamisen jälkeen ilmestyi uusi pääepäilty. Saksan poliisi vakuuttui, että ”Maddien” sieppaaja istuu tällä hetkellä saksalaisessa vankilassa muista rikoksista tuomittuna.

Madeleinen ruumista ei ole löydetty, joten mihin todisteisiin poliisin epäilyt perustuvat näin pitkän ajan jälkeen? Onko uusia todisteita löytynyt?

Tähän kysymykseen hakee vastausta kolmiosainen dokumenttisarja Pääepäilty: Tapaus Madeleine McCann.

Dokumenttisarjassa tutkitaan saksalaisen pääepäillyn, Christian B:n osuutta katoamistapaukseen.

Sarjassa haastatellaan epäillyn ystäviä, entistä tyttöystävää sekä tutkimukseen liittyviä avainhenkilöitä. Dokumentti luo pala palalta kuvaa siitä, millainen pääepäillyksi nimetty Christian B. on.

Miehen tiedetään asuneen vuosien 1997–2007 aikana on-off-henkisesti Praia da Luzissa – lomakohteessa, josta Madeleine katosi. Hänellä on myös pitkä rikostausta, johon kuuluu muun muassa aiempi vankilatuomio alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Christian B:n kerrotaan myös sanoneen vain kuukautta ennen Madeleinen katoamista, että hänen matkailuautonsa salalokeroon mahtuisi vaikka pieni lapsi. Myös tätä johtolankaa seurataan dokumentissa.

Saksan poliisi on kertonut, että heidän hallussaan on vedenpitäviä todisteita miehen syyllisyydestä, mutta yhtään todistetta ei ole esitetty. Christian B:tä ei ole myöskään virallisesti syytetty tapauksesta.

Yksi dokumentissa esiintyvistä asiantuntijoista on rikollisia profiloiva Mark T. Hoffmann.

IS tavoitti Hoffmannin ja kysyi häneltä, voisiko Christian B. todella olla kauan etsitty syyllinen.

– Tällä hetkellä hän on todennäköisin epäilty, Hoffmann kertoo.

– En ole koskaan nähnyt todisteita muiden epäiltyjen osalta, joten voin vain spekuloida asialla. Tämä tapaus saattaa kuitenkin olla poikkeuksellisen erilainen. Ainakin syyttäjä vakuuttaa, että heillä on todisteet kasassa.

Hoffmannin mukaan neljä asiaa erottaa Christian B:n aiemmista epäillyistä.

– Yksi: hänen matkapuhelimensa paikannettiin Maddien sieppauspaikan lähelle katoamisyönä. Hän siis oli siellä. Se ei silti yksin todista, että hän on syyllinen. Toiseksi: hän sopii profiiliin. Hänellä on erittäin pitkä rikosrekisteri, ja hänet on tuomittu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsipornon hallussapidosta ja raiskauksesta. Hän on siis täysin kykenevä tällaiseen rikokseen.

Moni on miettinyt, kuinka Christian B. osui juuri silloin paikalle, kun lapset oli jätetty yksin lomahuoneistoon nukkumaan. Oliko hän mahdollisesti seurannut perhettä jo pidemmän aikaa?

– Siitä päästään kolmanteen asiaan: Christian B. teki hotellimurtoja. Moni on kysynyt, kuinka tällaisen rikoksen voi edes suunnitella? En usko hänen suunnitelleen koko asiaa. Hän oli murtokeikalla ja sattui paikalle kun lapset olivat nukkumassa.

– Neljäs Christianin syyllisyyden puolesta puhuva tekijä on, että hän katosi Praia da Luzista samaan aikaan kuin Madeleine. Hän siirsi autonsa ystävänsä nimiin päivä Madeleinen katoamisen jälkeen ja lähti Portugalista.

Hoffmann painottaa, ettei hän itse lähtisi oikeuteen näin hatarilla todisteilla.

– Saksalaiset syyttäjät ovat kuitenkin erityisen tarkkoja. En usko, että he sotkisivat käsiään maailmankuuluun rikostapaukseen, mikäli he eivät olisi todella varmoja asiastaan.

Syyttäjällä ei ole kiire. Christian B. istuu parhaillaan seitsemän vuoden tuomiota raiskauksesta. Hoffmann arvelee kuitenkin, että jotain tulee tapahtumaan parin kuukauden sisällä.

Onko jopa tuomio mahdollinen?

– Se vaatisi kolmen asian toteutumista. Syyttäjällä pitäisi olla uhrin ruumis, todisteita tai tunnustus. Tunnustukseen en usko. En myöskään usko, että Madeleinen ruumista löydetään koskaan. Syyttäjä tarvitsee siis todisteita.

Christian B:n tiluksilta Saksasta löytyi poliisietsinnässä maahan kätketty muistitikku. Tikulla oli tuhansia kuvia, muun muassa lapsipornoa.

Voisiko kuvien joukossa olla poliisin kaipaamia todisteita?

– En tiedä, onko heillä kuvia tai videoita. Tosin sellaisten olemassaolo voisi selittää syyttäjän itsevarman käytöksen. Uskon, että heillä on jotain konkreettista, ei pelkästään todistajanlausuntoja.

Portugalilainen toimittaja Sandra Felgueiras on seurannut McCann-tutkintaa sen alusta saakka. Hän on jopa haastatellut Madeleinen vanhempia.

Felgueiras uskoo Hoffmannin tapaan, että saksalaisilla on hyvä syy epäillä Christian B:tä rikoksesta.

– Kolmen maan viranomaiset ovat nyt keränneet tietoa Christian B:stä. Tietoa, jota heillä ei ole ennen ollut. He ovat myös tulleet julkisuuteen asian kanssa. Se on vahva viesti siitä, että heillä on oikea epäilty kiinni, Felgueiras kertoo IS:lle sähköpostin välityksellä.

Toimittaja uskoo tuomion olevan mahdollinen.

– Christian B. voidaan tuomita Madeleinen sieppauksesta ja mahdollisesta murhasta. Joko Portugalissa tai Saksassa. Jos olen ymmärtänyt oikein, viranomaiset eivät halua, että Christian B:n lakimiehet pääsevät suunnittelemaan hänelle alibia. Siksi syyttäjä panttaa todisteita ja esittää ne vasta sitten, kun tutkinta on saatu päätökseen.

