Haaveiletko astronautin urasta? Nyt se voi olla mahdollinen – tässä tuoreet kriteerit

Haku astronautiksi alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy toukokuun loppupuolella.

Euroopan avaruusjärjestö ESA etsii uusia astronautteja ensimmäistä kertaa 11 vuoteen.

Pääjohtaja Jan Wörnerin mukaan uusia astronautteja tarvitaan, jotta varmistetaan tietojen jatkuvuus ja sujuva siirtyminen nykyisiltä astronauteilta tuleville sukupolville. Wörnerin mukaan ESA:lla on myös ohjelmia, joissa kohteina ovat kansainvälinen avaruusasema ISS, Kuu ja Mars.

– Se ei ole tämän päivän kohde, Wörner huomautti Marsista.

ESA etsii ura-astronautteja ja astronautteja reserviin. Ura-astronautit ovat pysyviä henkilökunnan jäseniä ja heitä haetaan neljästä kuuteen. Reservin astronautit eivät ole pysyviä henkilökunnan jäseniä vaan heitä voidaan pyytää esimerkiksi avaruuslennoille tapauskohtaisesti, ESA:n miehitettyjen lentojen ja robotiikan tutkimuksen johtaja David Parker avasi tiedotustilaisuudessa. Tällaisia reservissä olevia astronautteja voidaan hyväksyä jopa 20.

Hakijoilla on oltava maisterintutkinto esimerkiksi matematiikasta tai lääketieteestä ja kolmen vuoden tutkimus. Tohtorintutkintoa pidetään etuna, mutta se ei ole välttämätön.

Hakijoiden on muun muassa pysyttävä rauhallisina paineen alla ja heidän on puhuttava sujuvasti englantia ja toista kieltä.

– Heidän on oltava motivoituneita, kykeneviä työskentelemään epäsäännöllisin työajoin ja matkustamaan paljon ja olemaan poissa kotoa, kykyjenetsinnän johtaja Lucy van der Tas sanoi.

ESA:n tutkimuksen ja hyötykuormien ohjelman koordinaattorin Jennifer Ngo-Anhin mukaan astronauttien on oltava motivoituneita osallistumaan tutkimuksiin ja testeihin. Heidän on oltava joustavia ja heidän on siedettävä matkustelua ja sitä, että he ovat pitkiä aikoja poissa perheensä luota. Lisäksi astronauteilla on oltava hyvät motoriset taidot.

ESA kannustaa erityisesti naisia hakemaan astronauteiksi.

Lisäksi ESA valitsee myös reserviin henkilöön, joka on pätevä astronautiksi, mutta hänellä on liikuntarajoitteita. Tarkoituksena on jatkossa selvittää, miten esimerkiksi kansainväliselle avaruusasemalle voitaisiin lähettää myös liikuntarajoitteisia astronautteja ja, miten he voisivat työskennellä ISS:llä.

ESA:n edustajat korostivat sitä, kuinka henkilökunnan monimuotoisuus oli etu.

– Tarvitsemme ihmisiä, jotka voivat menestyä, Parker sanoi.

Hakijoiden on lähetettävä ansioluettelo, hakemuskirje, kopio passista ja lääkärintodistus. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat vastaavat myös kyselyyn.

Haku alkaa 31. maaliskuuta ja päättyy 28. toukokuuta. Tämän jälkeen alkaa kuusivaiheinen valintaprosessi. Uudet astronautit ovat selvillä näillä näkymin lokakuussa 2022.