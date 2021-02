Maailmalla riemastuttiin sukkasiltaan lumessa juoksevista suomalaisista: ”Tämä on perinteistä suomalaisten hulluutta”

Uutistoimisto Reuters kirjoittaa suomalaisten erikoisesta harrastuksesta.

Suomalaisten innostus juosta villasukissa lumihangessa on herättänyt kansainvälisesti kiinnostusta.

Uutistoimisto Reuters kertoo, kuinka suomalaiset ovat löytäneet uuden harrastuksen, kun koronaviruspandemian aikana on vältelty kuntosaleja ja muita sisäliikuntapaikkoja.

Paljain jaloin yleensä juokseva Pekka Parviainen kertoo Reutersille, kuinka lumessa juokseminen antaa vapaudentunteen.

– Tämä on perinteistä suomalaisten hulluutta, uskon, että voimme olla siitä samaa mieltä, Parviainen sanoo.

Mies oli haastattelun hetkellä Nuuksion kansallispuistossa juoksuryhmänsä kanssa.

– Kyse on onnellisuudesta. Se on todella hyvä urheilumuoto, kova harjoitus ja kaikkea, mutta kyse on oikeasti onnellisuudesta.

Sukkajuoksijoita Nuuksiossa, Espoossa.­

Reutersin mukaan Suomessa saunominen ja sen jälkeen avannossa uiminen on perinteikäs tapa viettää vapaa-aikaa ja paljain jaloin juoksemisesta on tullut suosittua viime vuosina lämpimien kuukausien aikana. Villasukissa lumessa juokseminen on vienyt tämän uudelle tasolle.

Parviainen suosittelee, että juoksija laittaisi vähintään kaksi, mutta mielellään kolme sukkaparia jalkoihinsa, jotta juoksusta saa kaiken irti.

Reutersin jutun ovat julkaisseet muun muassa Yahoo!News ja Toronto Sun.