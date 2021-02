Historioitsija Juri Dmitrijevin leirituomio jää voimaan – puolustus aikoo valittaa Venäjän korkeimpaan oikeuteen

Pietarilainen valitustuomioistuin ei suostunut perumaan petroskoilaisen historioitsijan Juri Dmitrijevin 13 vuoden leirituomiota seksuaalirikoksista.

Pietarilainen kolmas kassaatiotuomioistuin on päättänyt jättää voimaan petroskoilaisen historioitsijan Juri Dmitrijevin 13 vuoden vankileirituomion kovennetun kurin leirillä.

Dmitrijevin puolustus yritti saada tuomion kumotuksi sillä perusteella, että se on tehty väärin perustein ja Venäjän oikeusprosesseja rikkoen.

RBK-talouslehti kertoo, että puolustus aikoo valittaa edelleen.

– Me aiomme valittaa edelleen Venäjän liittovaltion korkeimpaan oikeuteen, Dmitrijevin asianajaja Viktor Anufrijev sanoi RBK:lle tiistaina oikeustalolla Pietarissa.

Ihmisoikeusaktivistit ja Dmitrijevin puolustus ovat vakuuttuneita, että koko oikeusjuttu on perusteeton ja siinä on kyse poliittisesta vainosta Josif Stalinin joukkohautojen tutkijaa kohtaan.

– Koko tämä syyte on perusteeton ja keinotekoisesti keksitty. Kokeilemme, jos Venäjän korkein oikeus sanoisi, että sillä olisi enemmän valtuuksia. Tulemme valittamaan sinne, Anufrijev sanoi Dozhd-kanavalle tiistaina Pietarissa.

Dmitrijevin väitetään syyllistyneen alaikäisen ottotyttärensä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Hän itse kertoo kuvanneensa tytärtä siksi, että halusi dokumentoida tämän terveydentilan kehittymistä sosiaaliviranomaisten tarkastuksia varten.

Dmitrijev on useille suomalaisille tuttu henkilö, sillä hän on auttanut selvittämään Stalinin vainoissa kuolleiden suomalaisten ja karjalaisten kohtaloita Venäjän Karjalassa. Dmitrijev on löytänyt myös muun muassa Sandarmohin joukkohaudan, jonne on haudattu 1930-luvulla Stalinin terrorissa teloitettuja ihmisiä tuhansittain.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) otti maanantaina esille Dmitrijevin tapauksen Aleksei Navalnyin ohella tavatessaan Pietarissa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

Dmitrijevin kohtaloa on seurattu laajasti Euroopan unionin eri maissa, sillä Sandarmohiin on haudattu kymmenien eri eurooppalaisten kansallisuuksien edustajia.

Suomi on esittänyt huolensa aiemminkin Dmitrijevin puolesta, muun muassa Timo Soinin suulla tämän ollessa ulkoministerinä.

Yhdeksi motiiviksi Dmitrijevin oikeusvainolle on epäilty presidentti Vladimir Putinin suosimaa uutta isänmaallista historiantulkintaa. Stalinin julmuuksia yritetään häivyttää ja pestä häntä puhtaaksi, kun taas Dmitrijevin kohtelu on omiaan pelottamaan esimerkiksi muita Stalinin tekojen ja joukkohautojen tutkijoita.