Syyttäjä vaatii oppositiojohtaja Aleksei Navalnyille yli 10 500 euron sakkoja sotaveteraanin kunnianloukkauksesta ja lisäksi hän haluaa tutkia, syyllistyikö Navalnyi tuomarin sekä asianomistajan edustajien loukkaamiseen oikeudenkäynnin aikana.

Moskovassa jatkettiin tiistaina oikeudenistuntoa, jossa käsitellään oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin väitettyä syyllistymistä sotaveteraani Ignat Artjomenkon kunnian loukkaamiseen.

Syyttäjä pyysi tuomaria toteamaan Navalnyin syylliseksi ja vaati tälle 950 000 ruplan eli reilun 10 500 euron sakkoja, kertoo uutistoimisto Interfax.

Lisäksi syyttäjän mukaan pitää ottaa huomioon, että Navalnyi syyllistyi kunnianloukkausrikokseen vielä sovittamattoman 3,5 vuoden petostuomionsa koeajalla, minkä vuoksi uusi tuomio on yhdistettävä aiempaan.

Kun syyttäjä aloitti rangaistusvaatimuksensa sanomalla ”valtionsyyttäjä pyytää”, Navalnyi keskeytti hänet The Insider -sivuston mukaan omaan sarkastiseen tapaansa ja sanoi:

– Ampumaan?

Navalnyin aiemmassa petostuomiossa on kyse on niin kutsutusta Yves Rocherin jutusta, jonka osalta tuomio päätettiin jo muuttaa ehdollisesta ehdottomaksi väitettyjen koeajan sääntörikkomusten vuoksi.

Koska Navalnyi on istunut jo 10 kuukautta kotiarestissa, hänen tulkittiin joutuvan istumaan 3,5 vuoden tuomiostaan enää kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) esitti maanantaina Euroopan unionin puolesta huolestumisensa Navalnyin vangitsemisesta venäläiskollegalleen Sergei Lavroville. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo aiemmin todennut Yves Rocherin jutun perusteettomaksi ja Venäjän pitäisi Euroopan neuvoston jäsenenä kunnioittaa tätä päätöstä.

On epäselvää, mitä syyttäjän vaatimus kunnianloukkaustuomion yhdistämisestä aiempaan vankeustuomioon tarkoittaisi ja voisiko se johtaa vielä mahdolliseen rangaistuksen koventamiseen.

(Alla olevassa twiitissä on sotaveteraani Ignat Artjomenko todistamassa kotoaan käsin kasvomaski kasvoillaan.)

Syyttäjä pyysi tiistaina myös, että Venäjän tutkintakomitea ottaa tutkittavakseen Navalnyin puheet kunnianloukkausoikeudenkäyntinsä aikana, kertoo Forbes.ru.

Syyttäjä Jekaterina Frolovan mukaan on syytä epäillä, että Navalnyi syyllistyi oikeudenkäynnin aikana myös tuomarin, syyttäjän, asianomistajan sekä muiden prosessissa mukana olleiden henkilöiden kunnian loukkaamiseen tai oikeuden halventamiseen.

– Olen ollut kaikkein kivoin tuomittava maan päällä, Navalnyi vastasi ja pyysi selvennystä, mistä hänen lausumistaan olisi kyse.

Tuomari Vera Akimova vetäytyi miettimään hetkeksi ja palasi sitten ilmoittamaan, että syyttäjän vaatimus uudesta kunnianloukkausselvityksestä on tehty liian aikaisin. Tuomarin mukaan päätös mahdollisista uusien prosessien käynnistämisestä tehdään sitten, kun tämä oikeudenkäynti on saatu käytyä ensin loppuun, kertovat uutistoimisto Tass ja Dozhd-kanava.

Navalnyi on käyttänyt oikeudessa tyypilliseen tapaansa hyvin terävää ja sarkastista kieltä varsinkin siinä yhteydessä, kun hänet on keskeytetty tai tuomari on määrännyt hänen lausumansa poistettavaksi pöytäkirjoista. Kerran Navalnyi esitti esimerkiksi tuomarille tämän poistamista salista, jos hänet vielä keskeytetään.

Venäjän kunnianloukkauslainsäädäntöä tiukennettiin vuodenvaihteessa niin, että se mahdollistaa sakkotuomion ja yhdyskuntapalvelun lisäksi myös vankeustuomioiden määräämisen. Mikäli Navalnyiä vastaan käynnistettäisiin nyt uusi kunnianloukkausprosessi, uutta kovennettua lakia sovellettaisiin todennäköisesti siihen.

Tiistain istunnon päätteeksi tuomari ilmoitti, että seuraava istunto pidetään lauantaina 20. helmikuuta kello 14.00. Tuolloin on luvassa myös tuomio.

Navalnyi ja hänen puolustuksensa vaativat istunnon määräämistä toiseen ajankohtaan, sillä tuona samana päivänä käsitellään Navalnyin valitusta hänen ehdonalaisen petostuomionsa muuttamisesta ehdottomaksi. Tuomari ei kuitenkaan kuuntele vaatimuksia, vaan poistuu jo salista.

Navalnyin väitetään loukanneen sotaveteraanin kunniaa, kun hän kutsui presidentti Vladimir Putinin perustuslakiuudistuksen mainosvideolla esiintyneitä ihmisiä ”pettureiksi” ja ”maksetuiksi lakeijoiksi”.

Navalnyin mukaan hän ei tuntenut Artjomenkoa eikä kohdistanut sanojaan tälle, vaan viittasi yleensä koko ryhmään, jossa oli mukana useita tunnettuja venäläisjulkkiksia aina jääkiekkoilija Vjatsheslav Fetisovista lähtien.

Syyttäjän mukaan muillakin videolla esiintyneillä henkilöillä olisi ollut aihetta nostaa kunnianloukkauskanne, mutta sotaveteraanina Ignat Artjomenkolla, 94, on oikeus poikkeukselliseen kunnioitukseen hänen rintamalla tekemiensä urotekojen vuoksi.

– Haluan itse omasta puolestani esittää kiitollisuuteni Ignat Sergejevitshille ja pyytää anteeksi sellaisten kanssakansalaisteni puolesta kuin Navalnyi on, syyttäjä Frolova sanoi.