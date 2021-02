Yli 200 000 vastasi – alle puolet tiesi oikein tämän eurooppalaisen pääkaupungin

Pari viikkoa sitten Ilta-Sanomien sivuilla julkaistiin tietovisa, jossa testattiin pääkaupunkien tuntemusta.

Mukana oli tulosten perusteella melko helppoja, mutta myös yllättävän kinkkisiä kysymyksiä. Visailuun tuli yli 200 000 vastausta, joten kiinnostusta se ainakin herätti.

Lue lisää: Luuletko muistavasi hyvin eri maiden pääkaupungit? Jos saat kaikki 16 kysymystä oikein, olet huipputietäjä!

Yllättävän hankalaksi osoittautui esimerkiksi kysymys, joka käsitteli eurooppalaista pääkaupunkia: minkä maan pääkaupunki on Skopje? Kyseinen kaupunki on ainakin ollut viime kesästä lähtien uutisotsikoissa, sillä Skopjen ja Turun välisellä lentoreitillä matkustaneiden henkilöiden koronatartunnat ovat herättäneet runsaasti huomiota. Skopje on Pohjois-Makedonian pääkaupunki, mutta tämän tiesi tai arvasi oikein alle puolet vastaajista, 45 prosenttia.

Skopjessa on noin puoli miljoonaa asukasta. Kaupungilla on pitkät perinteet, sillä se on tiettävästi perustettu jo 300-luvulla eKr. Pohjois-Makedonia on puolestaan valtio, joka syntyi Jugoslavian hajoamisen seurauksena. Se tunnettiin vuoteen 2019 asti nimellä Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

