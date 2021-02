Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan viimeaikaisilla tapahtumilla ei ole ollut vaikutusta Suomen ja Venäjän suhteisiin.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi venäläisen kollegansa Sergei Lavrovin maanantaina Pietarissa. Tapaamiseen kohdistui suurta mielenkiintoa jo etukäteen, sillä EU:n ja Venäjän väliset suhteet ovat heikentyneet entisestään muun muassa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tapauksen johdosta.

Lavrov teki ministereiden tiedotustilaisuudessa selväksi, että syy suhteiden heikkenemiseen on Venäjän näkökulmasta nimenomaan Euroopan unionin. Hän kuitenkin käytti Suomea esimerkkinä niistä yksittäisistä EU-maista, joiden kanssa Venäjällä ei hänen mukaansa ole ongelmia.

– Me voisimme puhua siitä, että meillä on hyvä ja toimiva suhde, joka perustuu molemminpuoliseen hyötyyn ja tasavertaisuuteen. Me olemme valmiita samanlaiseen yhteistyöhön muidenkin kanssa, Lavrov kehui.

Lavrov kertoi jo alkusanoissaan iloitsevansa siitä, että Suomen ja Venäjän välinen keskusteluyhteys ei ole katkennut, vaikka koronapandemia on muutoin vaikuttanut valtioiden keskinäisiin yhteyksiin. Hän mainitsi tässä yhteydessä edellisen keskustelunsa Haaviston kanssa Helsingissä sekä presidentti Sauli Niinistön ja presidentti Vladimir Putinin viimevuotiset tapaamiset ja tammikuisen puhelinkeskustelun.

– Meillä on syytä odottaa hedelmällisiä ja konkreettisia keskusteluja teidän kanssanne. Vaihdamme myös mielipiteitä kansainvälisistä kysymyksistä, Lavrov sanoi.

Myöhemmin tiedotustilaisuudessa Lavrov kertoi hänen ja Haaviston lähestymistavan olevan yhteneväinen, kun puhutaan yhteistyön muodoista Euroopan pohjoisosissa.

Lavrov ylisti myös Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta. Presidentti Niinistön aloite transpondereiden käytöstä Itämeren alueella sai niin ikään ulkoministerin kehut.

Lavrovilta kysyttiin myös suoraan, heijastuvatko EU:n ja Venäjän kehnot välit Suomen ja Venäjän väliseen suhteeseen. Hän mainitsi keskustelleensa Haaviston kanssa ”laittomista mielenosoituksista” ja perusteli Venäjän päätöstä karkottaa EU-diplomaatteja unionin ulkopolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin vierailun yhteydessä.

Lavrovin mukaan näillä tapahtumilla ei kuitenkaan ole vaikutusta Suomen ja Venäjän suhteeseen, vaikka hän kritisoikin samassa yhteydessä EU:n Venäjälle asettamia pakotteita, joista myös Suomi on ollut päättämässä.

– Niillä ei ole vaikutusta meidän yhteistyömme ytimeen ja periaatteisiin, jotka perustuvat tasavertaisuuteen ja molemminpuolisiin hyötyihin, Lavrov sanoi.

Lavrov muistutti, että taloudelliset suhteet eurooppalaisten kanssa kehittyvät kuitenkin EU-suhteiden heikkenemisestä huolimatta.

– Liike-elämän edustajat tekevät työtä keskenään ja elämä jatkuu.

Lavrovin mukaan yhteistyö myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa on mahdollista. Hän sanoi olevansa kaiken kaikkiaan tyytyväinen Haaviston kanssa käymiinsä neuvotteluihin.