Asiantuntijan mukaan Suomen ulkoministeri vastasi hyvin venäläisen kollegansa väitteisiin.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) suoriutuneen hyvin tiedotustilaisuudesta Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Lassilan mukaan sisällöllisesti tiedotustilaisuus ei antanut sinänsä uutta. Hän kuitenkin kehuu Haavistoa, joka ei kierrellyt Venäjän ja Euroopan unionin välejä hiertävien kysymysten kohdalla.

– Ehkä meilläkin on joskus ollut ajatuksena se, että pitää löytää yhteiset kosketuspinnat ja vältellään vaikeampia aiheita ja tässä osoitettiin, että se on päinvastoin: ainoa tapa päästä keskustelemaan asioista on nostaa kissa pöydälle ja kertoa niistä.

Haavisto muun muassa totesi, että Euroopan unioni ja Venäjä olivat Ukrainan sodan kohdalla yhtä mieltä ainoastaan vuosiluvusta.

– Se oli erinomainen. Ja suorastaan nerokas oli Haaviston Schengen-piikki lopussa.

Lavrov puhui Venäjän ja EU:n suhteiden huononemisesta ja sen mahdollisista seurauksista.

Haavisto vastasi huomauttamalla, että myös Venäjä kärsisi suuresti, jos esimerkiksi viisumihakemukset pitäisi jättää jokaiseen maahan erikseen sen sijaan, että venäläiset voivat hakea Schengen-viisumia. Haavisto myös huomautti, ettei Euroopassa ole esitetty vaatimuksia Venäjän-suhteiden katkaisemisesta.

– Oli virkistävää, että Haavisto tuli EU-kärjellä ja vastasi Lavroville ja kertoi, mikä on lännen tulkinta ja Suomen näkemys osana läntistä yhteisöä. Avoimuudessa ja selkeydessä tämä oli uutta ja tervetullutta.

Vaikka sisällöltään tiedotustilaisuus ei tarjonnut uutta, yllättyi asiantuntija, kun Lavrov otti myrkytetyn ja sittemmin vangitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin puheeksi. Lavrov totesi tiedotustilaisuuden alkupuolella keskustelleensa Navalnyin tapauksesta Haaviston kanssa.

– Nyt hän sanoi sen hyvin neutraalisti. Vaihtoehtona olisi ollut, että Navalnyin nimi mainitaan, mutta olisi lisätty esimerkiksi, että häntä kutsuttaisiin rikolliseksi, Lassila huomauttaa.

Lassilan mukaan Lavrov on aiemminkin maininnut Navalnyin nimen, joskin yleensä Kremlissä suositaan kiertoilmauksia miehestä.

– Siinä varmasti taustalla vaikutti se, että tällaisella avoimuudella haluttiin osoittaa hyviä suhteita ja avoimuutta Suomen suuntaan. Koen sen kuitenkin hieman yllätyksenä.

– Se oli tervetullutta, mutta Lavrov on vanha kettu ja voi olla, että tällaisella ystävällisellä ja rakentavalla tapaamisella luodaan painetta siihen suuntaan, että Suomen on vaikea tehdä päätöksiä EU-rintamassa, koska Suomi sai niin hyvää kohtelua. Mutta Haaviston kommentit osoittivat, ettei tästä ole pelkoa.