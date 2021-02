Yhdysvaltain Minnesotassa mitattiin lauantaina historialliset 50 astetta pakkasta.

Alkuvuodesta Suomeenkin rantautunut talvisää ei rajoitu helmikuussa suinkaan Pohjois-Eurooppaan. Sääpalveluyritys Foreca kertoo Euroopan kylmän aallon ulottuvan tällä hetkellä Välimerelle asti, ja taivas on viskonut lumisateita pitkin Turkin ja Kreikan maankamaraa.

Viikonlopun kuluessa hyytävät säät kulkeutuivat Yhdysvalloissa aina Texasin sopukoille. Tällä viikolla sääolosuhteiden ennakoidaan jyrkentyvän entisestään.

New York Times raportoi, että lumimyrskyvaroituksiasu on annettu maassa Washingtonin Seattlen kaupungista Texasin eteläosiin. Texasin liikenneministeriö on varoittanut osavaltion asukkaita ”historiallisen kylmästä ilmasta”, joka voi heikentää autoliikenteen turvallisuutta.

– Mikäli sinun ei ole pakko ajaa, pyydämme sinua pysymään kotona, osavaltion liikenneministeriö viestitti NYT:n mukaan.

Uutistoimisto CNN raportoi tiistaina liittovaltion eteläosiin iskevästä ankarasta lumimyrskystä.

– Texasin, eteläisen Oklahoman, pohjoisen Louisianan ja eteläisen Arkansasin pitkäaikaisille asukkaille: Tämä tulee olemaan todennäköisesti tähänastisen elinikänne pahin viikko talvisäätä, CNN:n meteorologi Derek Van Dam ennustaa

Yhdysvaltain Kansallisen sääpalvelun mukaan Kanadan rajalla sijaitsevassa Minnesotassa mitattiin lauantaina mahdollisesti osavaltion historian uusi pakkasennätys, – 50 astetta. Edellinen huippulukema ulottuu vuoteen 1916, jolloin pakkasasteita mitattiin 46.

Seattlessa lunta on satanut yli 30 senttimetrin kerros. NYT:n mukaan paikallisia pelastustyöntekijöitä ovat viikonlopun saatossa työllistäneet liukkaiden kelien teiltä suistamat autot. Oregonin koillisosassa sähkönsä oli menettänyt sään vuoksi lauantaina iltapäivällä 230 000 ihmistä.

CNN:n mukaan presidentti Joe Biden julisti sunnuntaina Texasissa liittovaltiollisen hätätilan. Poikkeustilanteen myötä Biden on määrännyt hätätilavirasto FEMA:n avustamaan osavaltioita ja kaupunkeja lumimyrskyn torjunnassa.

Sääpalvelu Foreca kertoo, että sunnuntain aikana Kreikkaan ja läntiseen Turkkiin ennustettiin enimmillään kymmenien senttien lumisateita. Turkissa lumisateet tulevat jatkamaan matkaansa lähipäivinä itään.

Turkin hallitukseen kytkeytyvä lehti Daily Sabah uutisoi maan valtiollisen sääpalvelun varoittaneen viisi päivää kestävästä lumisateesta ja lämpötilan huomattavasta laskusta. Sunnuntaiaamuna suuri osa Istanbulista oli lumen peitossa.