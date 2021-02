Jännitteet kiristyvät Myanmarissa – junttaa johtava kenraali pyysi Thaimaan-kollegalta apua ”demokratian tukemiseen”

”Maailma tarkkailee”, ilmoittivat EU:n, Britannian, Kanadan sekä 11 muun valtion Myanmarin-lähetystöt sunnuntai-iltana yhdessä julkaisemassaan lausunnossa.

Sunnuntaina ennen pimeän laskeutumista Myanmarin suurimman kaupungin Yangoonin kaduille nähtiin vyöryvän joukko armeijan panssaroituja henkilöstönkuljetusvaunuja. Uutistoimisto AP:n mukaan näky vaikutti kiristävän entisestään jo valmiiksi jännittynyttä tilannetta maassa, jossa sotilasjuntta kaappasi vallan takaisin itselleen pari viikkoa sitten.

Ruuhkien keskellä edenneiden ajoneuvojen läsnäolon tarkoituksesta tai määränpäästä ei ole AP:n mukaan annettu virallista tietoa. Pimeyden tultua sosiaalisessa mediassa alkoivat levitä kertomukset myös muista kaduille ilmestyneistä sotilasajoneuvoista.

Paikalliset kuvasivat sunnuntaina Yangoonissa puhelimillaan, kun armeijan tankki ajoi kadulla ohi.­

Samaan aikaan alkoi näkyjä merkkejä siitä, että internetiä oltaisiin sulkemassa. Liikenneministeriö oli medialle vuodetun tiedon mukaan antanut mobiilipalvelujen tarjoajille käskyn sulkea internet-yhteydet yön ajaksi.

Reutersin mukaan armeijan kalustoa nähtiin kaduilla Yangonin lisäksi myös ainakin Myitkyinan ja Sittwen kaupungeissa. Uutistoimiston mukaan armeija ei ole esiintynyt kaduilla yhtä näkyvästi sen jälkeen, kun juntta kaappasi vallan.

Aiemmin sunnuntaina turvallisuusjoukot käyttivät kyynelkaasua ja avasivat myös tulen voimalaitoksella mieltään osoittaneita kohti Kachinin osavaltiossa. Reutersin mukaan varmuutta ei ole siitä, ammuttiinko mielenosoittajia kumiluodeilla vai oikeilla.

Mielenosoittajat olivat paikalla, koska pelkäsivät armeijan katkaisevan sähköntuotannon. Paikallisten kansalaisjournalistien mukaan tilanteessa pidätettiin viisi toimittajaa.

Sotilasvallankaappausta vastustavat mielenosoittajat ovat liimailleet kaduille kenraali Min Aung Hlaingin etsintäkuulutuksia.­

Myanmarilaiset ovat uhmanneet sankoin joukoin armeijan määräämää mielenosoituskieltoa. Lisäksi sotilasjuntalle tuottaa harmaita hiuksia vallankaappauksen jälkeen käynnistynyt lakkoilu.

AFP:n mukaan poliisi etsii parhaillaan seitsemää protesteissa näkyvässä roolissa ollutta henkilöä, joiden joukossa on myös joitakin maan tunnetuimpia demokratia-aktivisteja. Poliisi varoitti kansalaisia heidän piilottelemisestaan.

– Ne, jotka ottavat heidät vastaan, tulevat kohtaamaan lainmukaisia toimia, valtion mediassa sunnuntaina annettu ilmoitus kuului.

Keskiviikkona naapurimaa Thaimaan pääministeri, kenraali Prayuth Chan-ocha paljasti saaneensa Myanmarin junttaa johtavalta kenraalilta Min Aung Hlaingilta kirjeen, jossa tämä pyysi häneltä apua ”demokratian tukemisessa”.

Thaimaan armeija syrjäytti vuonna 2014 Prayuthin johdolla vaaleilla valitun hallituksen. Prayuth sai jatkaa maan pääministerinä myös vuoden 2019 vaalien jälkeen, joskin osa hänen vastustajistaan on syyttänyt niitä peukaloiduiksi.

Thaimaan pääministeri Prayuth Chan-ocha kuvattiin Bangkokissa viime elokuussa.­

Joulukuussa 2015 Aung San Suu Kyi ja kenraali Min Aung Hlaing kättelivät neuvoteltuaan sen jälkeen, kun ensin mainitun NLD-puolue oli ottanut voiton vaaleissa.­

Min Aung Hlaingin juntta puolestaan pidätti ja pani kotiarestiin vallankaappauksen yhteydessä vaaleilla valitun siviilijohtajan Aung San Suu Kyin syyttäen tätä vilpin avulla saavutetusta vaalivoitosta. Myanmarin vaalilautakunta on kiistänyt armeijan väitteet.

Myanmarin mielenosoittajien ensimmäinen vaatimus on Aung San Suu Kyin vapauttaminen.

Myös Thaimaassa maan johto on yrittänyt panna kuriin laajoja mielenosoituksia, jotka ovat nyt vuoden päivät jatkuessaan laajentuneet Prayuthin vastustamisesta myös kuningashuoneen ennen kuulumattomaan kritisoimiseen. Useita demokratia-aktivisteja on pidätetty ja vangittu.

Thaimaalainen mielenosoittaja näytti protestien symboliksi muodostunutta kolmen sormen merkkiä poliisiasemalla Bangkokissa alkuviikosta. Saman, Nälkäpeli-elokuvista lainatun tunnuksen ovat omaksuneet myös Myanmarin mielenosoittajat.­

Thaimaa kuuluu niihin harvoihin maihin, jotka eivät tuominneet Myanmarin sotilasvallankaappausta heti tuoreeltaan helmikuun alussa. Tuolloin maan johto kommentoi, että kyseessä oli Myanmarin sisäinen asia.

– Tuemme demokraattista prosessia Myanmarissa, mutta kaikkein tärkeintä on tällä hetkellä säilyttää hyvät suhteet, koska sillä on vaikutusta ihmisiin, talouteen ja rajakauppaan. Erityisesti nyt. Thaimaa tukee demokraattista prosessia. Loput on kiinni hänestä sen suhteen, miten edetä asiassa, Prayuth sanoi Reutersille viitaten kenraalikollegaansa Myanmarissa.

Thaimaassa elävät myanmarilaissiirtolaiset protestoivat Bangkokissa YK:n päämajan edustalla sunnuntaina.­

Sunnuntaina jännitteiden kiristyessä edelleen Yhdysvaltain suurlähetystö varoitti maassa olevia kansalaisiaan armeijan liikehdinnästä ja mahdollisesta internet-sulusta kehottaen heitä pysymään suojassa sisätiloissa.

Myös muiden länsimaiden suurlähetystöt vaativat sotilasjunttaa pidättäytymään väkivallasta mielenosoittajia ja muita siviilejä kohtaan sekä tuomitsivat poliittiset pidätykset.

– Tuemme Myanmarin kansaa heidän tavoitellessaan demokratiaa, vapautta, rauhaa ja vaurautta. Maailma tarkkailee, ilmoittivat sunnuntaina julkaisemassaan yhteisessä lausunnossa EU-maiden, Britannian, Kanadan sekä 11 muun muun Myanmarin-lähetystöt