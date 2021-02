WHO:n tutkijat palasivat Wuhanista – CNN: Joulukuun 2019 koronaepidemia oli huomattavasti tiedettyä laajempi

Maailman terveysjärjestön asiantuntijaryhmän sekä kiinalaistutkijoiden mukaan uuden koronaviruksen alkuperän uskotaan edelleen olevan eläimissä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijat ovat palanneet koronaviruspandemian lähtöpisteenä pidetystä Kiinan Wuhanista, jossa heidän tehtävänään oli yrittää selvittää viruksen alkuperää.

CNN:n mukaan tutkijat löysivät matkallaan useita merkkejä siitä, että koronaepidemia oli kaupungissa joulukuussa 2019 huomattavasti laajempi kuin on tähän saakka uskottu. Asiasta kertoi kanavalle antamassaan erikoishaastattelussa tutkimusryhmän johtaja Peter Ben Embarek.

WHO:n tutkimusryhmää johtava Peter Ben Embarek joutui toimittajien piirittämäksi valmistautuessaan kotimatkaan Wuhanin lentoasemalla viime keskiviikkona.­

Artikkelin yläosassa nähtävissä oleva uutisvideo kertoi Wuhanin tapahtumista pandemian alkumetreillä.

Wuhanin terveysviranomaiset raportoivat alueella havaitusta keuhkokuumetapausten ryppäästä 31. joulukuuta 2019. Kiinalaistutkijat tunnistivat taudinaiheuttajan samoihin aikoihin uudentyyppiseksi koronavirukseksi, joka saatiin eristettyä 7. tammikuuta.

Embarekin mukaan Wuhanissa levisi kuitenkin jo joulukuussa ainakin 13 erilaista uuden koronaviruksen muunnosta. Tutkijat pääsivät haastattelemaan paikan päällä myös noin 40-vuotiasta toimistotyöntekijää, jolla oli ensimmäinen Kiinan viranomaisten tiedossa oleva tartunta. Hän sairastui 8. joulukuuta.

– Virus levisi laajalti Wuhanissa joulukuussa. Tämä on uusi löytö, Embarek kertoi CNN:lle.

Tammikuussa 2020 vihanneskauppaa käytiin Wuhanissa kasvomaskeilla suojautuneina.­

Ilmakuva koronasulun vuoksi tyhjentyneestä Wuhanista on otettu 27. tammikuuta 2020.­

WHO:n asiantuntijaryhmän löydökset tukevat muiden viruksen alkuperää selvittävien tutkijoiden teoriaa siitä, että koronavirus on voinut levitä Kiinassa jo kauan ennen joulukuuta 2019. Ryhmälle tietojaan jakaneiden kiinalaistutkijoiden tiedossa on 174 Wuhanin seudulla joulukuussa todettua tapausta.

Embarekin mukaan lukeman perusteella voidaan arvioida, että tartunnan alueella sai noihin aikoihin noin 1 000 ihmistä. Lääkäreiden tietoon ovat tulleet todennäköisesti vain vakavammat tapaukset.

Kiina suostui päästämään WHO:n tutkijat maahan viime marraskuun lopulla kuukausien odottelun jälkeen. Vierailu oli Kiinan viranomaisille kiusallinen, sillä heitä on syytetty epidemian salailusta sen alkumetreillä.

New York Timesin mukaan WHO:n ryhmä sai murrettua jään kiinalaistutkijoiden kanssa. Yhteistyötä heidän kanssaan suunnitellaan jatkettavan yhteisen, viruksen alkuperää selvittävän tutkimusraportin merkeissä.

WHO:n tutkijat Peter Ben Embarek ja Peter Daszak kuvattiin Wuhanissa hotellilla ennen kotimatkaa viime keskiviikkona.­

Lehdelle haastattelun antanut WHO:n asiantuntijaryhmän jäsen Peter Daszak kertoi, että kiinalaistutkijat olivat samaa mieltä siitä, että virus on todennäköisesti lähtöisin eläimestä Kiinan tai Kaakkois-Aasian alueelta. Hänen mukaansa sekä WHO:n että Kiinan tutkijat ovat pitkälti hylänneet teorian, jonka mukaan virus olisi ihmisen laboratoriossa kehittämä.

Tutkijat vierailivat myös viruksen alkuperäksi epäillyllä Wuhanin eläintorilla, jonne monet alkuvaiheen tartunnoista kytkeytyivät. Se suljettiin samana päivänä, kun terveysviranomaiset raportoivat keuhkokuumetapauksista alueella.

Daszakin mukaan eläintorille välittömästi sulkemisen jälkeen menneet kiinalaistutkijat olivat tehneet pikkutarkkaa ja perusteellista työtä ottaessaan näytteitä. Tiedossa oli jo aiemmin, että näytteistä löytyi virusta, ja osa positiivisista osumista löytyi torilla myytävien eläinten lihasta.

– Torille tuli eläimiä, jotka ovat voineet kantaa koronavirusta. Ne ovat voineet saada tartuntoja lepakoilta jossain muualla Kiinassa ja tuoda ne mukanaan. Joten tämä on johtolanka numero yksi, Daszak sanoi.

Pitkään ankarien koronarajoitusten alaisena olleessa Wuhanissa on palattu jo kotvanen sitten lähemmäs normaalia elämänmenoa. Paikalliset ilakoivat huvipuiston karusellissa viime torstaina.­

Torilla oli kymmenen villieläimiä myyvää kojua, joiden myyjät olivat matkustaneet useista eri Kiinan provinsseista Hubein provinssissa sijaitsevaan Wuhaniin. Yunnanin provinssi on Wuhanista katsottuna lähin alue, jossa uutta koronavirusta on löydetty lepakoista.

Wuhanista on matkaa Yunnanin pääkaupunkiin Kunmingiin linnuntietä pitkin mitattuna noin 1 300 kilometriä.

Daszakin mukaan virus levisi kuitenkin myös sellaisten ihmisten keskuudessa, joilla ei ollut minkäänlaista kytköstä eläintorille. Hän muistutti myös kaupungin muista villieläimiä myyvistä toreista.

– Meidän on tehtävä lisää töitä, ja sen jälkeen kiinalaisten kollegoidemme on tehtävä lisää töitä, Daszak sanoi viitaten jatkotutkimuksiin, joissa on tarkoitus muun muassa selvittää toreilla myytyjen eläinten toimitusketjuja.

WHO julisti lopulta uuden koronaviruksen pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020. Sunnuntaihin 14.2. mennessä maailmalla oli todettu lähes 110 miljoonaa vahvistettua koronatartuntaa sekä lähes 2,5 miljoonaa virukseen liittyvää kuolemantapausta.