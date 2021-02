20-vuotias Lily menetti vanhempansa QAnon-salaliittoteorialle – ”En enää tunnista heitä ihmisiksi, joiden kanssa kasvoin”

CNN:n haastattelema Lily, 20, kertoo, että hänen omat vanhempansa ovat alkaneet pitää tytärtään ”aivopestynä vihollisena”.

Yhdysvalloista lähteneen salaliittoteorian QAnonin kannattajien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta sen muunnelmia on levinnyt ympäri maailmaa, myös Suomeen ja muualle Eurooppaan.

20. tammikuuta, Joe Bidenin virkaanastujaispäivänä, piti olla QAnonin ”suuren heräämisen” päivä, jolloin QAnonin profetian mukaan demokraattijohtajat pidätetään maailmanlaajuisen seksikaupan järjestämisestä ja sankari Donald Trump päätyy jatkamaan presidenttinä vielä toisen kauden.

CNN:n haastattelema 20-vuotias Lily (nimi muutettu) kertoo toivoneensa, että hänen QAnon-salaliittoon hurahtaneet vanhempansa tulisivat tuona päivänä järkiinsä huomattuaan, ettei salaliiton profetia toteudukaan. Toisin kävi.

Lily kertoo, että tammikuun 20. päivän jälkeen, kun Bidenista vastoin ennustusta tulikin presidentti, hänen vanhempansa ovat vain pudonneet entistä syvemmälle salaliittoteorian uumeniin. He ovat selitelleet tapahtunutta sillä, etteivät he itse olisi ymmärtäneet, mitä ”Q” tarkoitti.

– Että he eivät olisi riittävän älykkäitä tajutakseen, mitä todella tapahtuu, Lily kuvailee.

”Q” on nimimerkki, joka alkoi kirjoitella salaliittoteorioita 4chan-keskustelupalstalle vuonna 2017. Tietoa siitä, kuka tai ketkä nimimerkin takana ovat, ei ole.

Nyt Lily miettii, kuten CNN:n mukaan monet muutkin läheisensä salaliittoteorialle menettäneet, mitä hänen pitäisi tehdä. Lily kertoo, että hänen vanhempansa ovat ryhtyneet äärimmäisiin toimiin: he ovat myyneet kotinsa ja muuttaneet maaseudulle, ostaneet 7 000 dollarin edestä valmiiksi pakattuja ruokia, nostaneet kaikki rahat pankkitileiltään ja piilottaneet ne patjojen alle.

– En enää tunnista heitä ihmisiksi, joiden kanssa kasvoin, Lily sanoo.

Hän kertoo, että hänen vanhempansa ovat alkaneet nähdä oman tyttärensä ”vihollisena”, joka on ”pettymys” ja ”aivopesty opiskelija”. Lily kertoo olevansa huolissaan siitä, palaavatko hänen vanhempansa ikinä normaaleiksi.

Ilta-Sanomien Me Naiset osastolla on aiemmin kirjoitettu siitä, mitä tulisi tehdä, kun läheinen alkaa uskoa salaliittoteorioihin liikaa. Asiantuntijoiden mukaan läheistä ei kannata haukkua hulluksi, eikä hänen kanssaan kannata välttämättä yrittää vängätä teorian paikkansapitävyydestä. Jos asiasta haluaa keskustella, on syytä olla ymmärtäväinen ja kuunnella toista, eikä suhtautua keskusteluun ivallisesti.

Ihanteellista asiantuntijoiden mukaan olisi, että vaikka salaliittoteoriasta olisikin erimielisyyksiä, välit läheiseen pysyisivät.

Oletko menettänyt läheisesi salaliittoteorialle? Kerro siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pipsa.havula@iltasanomat.fi. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.